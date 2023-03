¿Qué sucede cuando Alemania golpea la crisis bancaria?

La agitación actual en el sector bancario internacional, de hecho, solo puede sorprender a aquellos que creyeron en la propaganda que ellos mismos difundieron. Los gobiernos se convirtieron en las primeras víctimas de sus propios cuentos de hadas, a saber, los de Estados Unidos y Suiza. Dado que se establecieron tasas de interés negativas y cero, era obvio para los observadores independientes de eventos locos en ocasiones que estaba a punto de ocurrir un duro despertar.

La política de tasas de interés de los bancos centrales sirvió principalmente para dos propósitos: inyectar dinero en la economía para evitar una depresión global. Al mismo tiempo, los gobiernos deben poder endeudarse sin restricciones. El dinero extra nunca entró realmente en la economía real: permaneció en gran parte en el ciclo financiero, condujo a una enorme burbuja de activos y fue utilizado por jugadores expertos para generar rendimientos increíbles.

Sin embargo, sería una gran lucha de clases si solo quisiera identificar algunos tiburones financieros como rentables: por supuesto, los órganos de poder más poderosos del mundo como Blackrock y los gigantes globales asociados en tecnología, farmacéutica y armas obtuvieron ganancias. Pero muchos fondos de pensiones y empresas también han invertido en valores, acciones, derivados o criptomonedas de mayor riesgo. No podrían haber hecho otra cosa: durante la fase de bajo interés, invirtieron mucho dinero en bonos del gobierno a largo plazo, que perdieron valor con el cambio en las tasas de interés. Así es como cayó Silicon Valley Bank (SVB), y la mayoría de los otros bancos enfrentan problemas similares.

Los clientes y los inversores sienten esto: en los Estados Unidos, al parecer, ha habido gestión bancaria en los bancos regionales durante bastante tiempo. El gobierno de Estados Unidos está tratando de evitar que se rompan las represas, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, prometió el martes apoyar el sistema. Existe una garantía estatal ilimitada para todos los depósitos basados ​​en el formulario SVB. Con esta garantía, por supuesto, el dinero ahora también llegará a la economía real, aunque de manera diferente a lo esperado: con tanto dinero impreso que no está respaldado por oro, habrá una depreciación importante. Sin embargo, la inflación golpea a la gente “normal” mucho más de lo que molesta a los superricos. Porque la inflación actúa como el último impuesto injusto. Incluso con tipos de interés bajos, los gobiernos se han beneficiado de la expropiación gradual de los ahorradores pequeños o prudentes.

En los últimos años, los gobiernos, con la ayuda de los bancos centrales, han creado la posibilidad de pedir prestado montos casi ilimitados para poder repartir regalos electorales con muchas manos. Y eso es lo que hicieron: cada crisis se combatía con más y más deudas nuevas. Éxito a corto plazo – Corona ¿Hubo algo? – llevó a una especie de envenenamiento de la economía planificada. Al escuchar a algunos miembros del gobierno federal, da la impresión de un extraño aislacionismo: nosotros, que no producimos nada, obligamos a la gente a comprar lo que no necesita; Pero para que participen, les damos y para ganar dinero para el “turnaround”. Está claro que este “dinero” no es un valor, sino un boleto con fecha de vencimiento. Porque ningún banco central puede imprimir tanto dinero sin provocar una aceleración de la inflación.

Obtuvimos esta idea de las dolorosas quiebras bancarias, y conducen a una gran pérdida de confianza: se suponía que Credit Suisse era saludable, solo que los supervisores no se dieron cuenta. En el Signature Bank of New York derrocado, los vendedores en corto advirtieron al regulador con semanas de anticipación sobre transacciones sospechosas, sin consecuencias. El gobierno de Washington introdujo una regla para rescatar al SVB que dice que todos los bancos deben ser rescatados repentinamente; esto no se piensa hasta el final. Los suizos violaron múltiples leyes cuando destruyeron Credit Suisse, eso fue puro pánico. Incluso los estadounidenses y suizos serios están teniendo dificultades para lidiar con la nueva crisis.

Sin embargo, mucho recuerda a Wirecard: allí también hubo una falla a largo plazo del sistema en todos los ámbitos, algún sacrificio de peón y, después de que los inversores perdieron miles de millones, un feliz olvido de este y todos los demás asuntos políticos en Hamburgo y Berlín. . Los inversores y los clientes deben estar especialmente atentos en Alemania. Este gobierno federal levanta la bandera en las luchas financieras y geopolíticas. ¡No esperes la ayuda de arriba! no vendrás