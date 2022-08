¿Qué tan severas son las consecuencias para su salud?

Sobredosis de vitamina D : Esto es posible las razones

Vitamina D Tiene una buena reputación: fortalece los huesos, fortalece los músculos y apoya el sistema inmunológico. Sin embargo, el efecto de promoción de la salud puede revertirse si toma mucha vitamina D a largo plazo. cuando se vuelve tan Sobredosis de vitamina D puede venir con el síntomas Puedes consultar cómo se calculan los afectados aquí.

Sobredosis de vitamina D: los suplementos son la causa

Vitamina D encajar como vitamina del sol Y no sin razón: todo el mundo le da forma cuando se expone al sol. Pero esto, de forma natural, no puede conducir a una sobredosis. Porque el cuerpo tiene una especie de mecanismo de protección que comienza una vez que hay suficiente vitamina D en el cuerpo. Y también sobre la dieta, por ejemplo, el consumo frecuente de pescado graso de mar, se excluye tal resultado.





los Causa demasiada vitamina D caer solo en Suplementos nutricionalesa través del cual también se puede absorber la vitamina D. quien – cual Instituto Federal de Evaluación de Riesgos (BfR) Incluso advierte sobre los riesgos para la salud que pueden estar asociados con tomar un suplemento de vitamina D por su cuenta. “Las dosis más altas solo deben tomarse bajo supervisión médica y teniendo en cuenta el estado individual de vitamina D”.Según un comunicado reciente del instituto. Cuán severas pueden ser las consecuencias de una sobredosis de vitamina D una y otra vez. El ejemplo más reciente es el de un hombre del Reino Unido que tuvo que ser hospitalizado por daño renal, náuseas y vómitos.

Cualquiera que desee tomar vitamina D sola debe usar preparados con una dosis diaria de 20 microgramos (800 UI). “Con esta cantidad, no se pueden esperar problemas de salud”. Con – sin justificación médica – diariamente tomar vitamina d arriba Medicamentos en dosis altas aumentar estimar BfR Como consecuencia riesgo de daño a la salud Como la formación de cálculos renales o la calcificación renal. También existen casos de insuficiencia renal aguda como consecuencia de la autoadministración descontrolada de preparados de vitamina D. Además, hay muchos suplementos de vitamina D No efectivo, pero dañino. ser.

Síntomas de una sobredosis de vitamina D

a los registrantes Vitamina D El cuerpo necesita ser capaz de procesarlo y almacenarlo. Calcio. Si aumenta el nivel de vitamina D, se absorbe más calcio de los alimentos y se disuelve de los huesos. La mayoría de las quejas por sobredosis de vitamina D se deben a esta Aumento de los niveles de calcio en la sangre debido a (hipercalcemia). aquí están Síntomas de una sobredosis de vitamina D:

vómitos y náuseas

Anorexia

Sed excesiva (polidipsia)

aumento de la micción (poliuria)

sentirse impotente

Dolor de cabeza

nervioso

Cálculos renales y daño renal, incluso insuficiencia renal.

calambres en el estómago

fatiga

En cuanto a los síntomas será entre un ver y uno Sobredosis crónica de vitamina D distinto. Las consecuencias graves, como insuficiencia renal o daño renal, no ocurren hasta un período más largo de mayor ingesta. Se habla de una sobredosis aguda al tomar demasiada vitamina D a la vez. Para determinar una sobredosis, nivel de sangre bajo control. Si no está seguro de si ha consumido demasiada vitamina D, debe consultar médico de familia Poner en contacto.

En el contexto de corona pandemia Recomendaciones a tomar Suplementos de vitamina D En línea. Puede proteger contra la infección o al menos contra un curso severo, dijo. quien – cual BfR Precauciones contra la ingesta preventiva de vitamina D para este fin. en COVID-19 El estado de los datos actualmente es aún incierto. En particular, aún no ha sido posible demostrar que las personas que obtienen una buena vitamina D se benefician de una dosis extra de vitamina D. Recomendación general de suplementos de vitamina D para la prevención de A Infección por el virus SARS-CoV-2 O el curso agudo de COVID-19 no puede justificarse en este momento”.

Deficiencia de vitamina D: tiene sentido comer más

Aunque la vitamina D no es una vitamina “real” porque solo se puede ingerir de forma limitada a través de los alimentos, aún juega un papel importante en el cuerpo. Por ejemplo, la falta de vitamina D puede hacer que los huesos se ablanden y se descalcifiquen. El resultado puede ser debilidad muscular, dolor de huesos y disminución de la fuerza física. Las personas que no producen suficiente vitamina D pueden desarrollar osteoporosis. La masa ósea se descompone: los huesos se vuelven quebradizos. Las personas mayores se ven particularmente afectadas por esta enfermedad.



por eso lo recomiendo BfR Una dosis general de vitamina D es de hasta 20 microgramos por día. Residentes de la residencia de ancianos. Y el –población.

“Porque la vitamina D se forma en la piel bajo la influencia de la luz solar. Sin embargo, muchas personas mayores apenas se mueven al aire libre”. Además, la formación de vitamina D disminuye notablemente con la edad. En los peores casos, la deficiencia de vitamina D puede conducir a la muerte.

