Quizás Kate quería evitar la reunión a toda costa.

El Príncipe William y Kate Middleton viajan a Boston para asistir a la ceremonia de premiación. Unos días después, Harry y Meghan llegarán a la costa este. Pero los cuatro nunca se conocieron, por culpa de Kate.

BOSTON – Han pasado ocho orgullosos años desde que el Príncipe William, de 40 años, fue Kate Middleton (40) Viajó a los Estados Unidos por última vez en una misión real. Ocho años en los que muchas cosas han cambiado para la familia real británica, desde los muchos miembros de la familia hasta la devastadora noticia de la muerte y partida del príncipe Harry (38) y Meghan Markle (41). Ahora que vive en California con sus seres queridos, Harry busca salir nadando de la corona a través de su autobiografía y un documental de Netflix, mientras que William continúa cumpliendo con sus deberes reales con muchos extras.

Ceremonias de premios en EE. UU.: William, Kate, Harry y Meghan tienen destinos similares, y aún no se juntan

Dónde harry y megan Para forjar su propio camino, se abrió una distancia geográfica y personal distinta entre los “Fab Four”, un nombre cariñoso para el cuarteto que alguna vez fue familiar. Después de la muerte de la reina Isabel II (96), William y Kate estaban en la parte superior de la línea de sucesión y soberanos como siempre en el Reino Unido, tal como cabría esperar de una futura pareja real. Por otro lado, Harry y Meghan confían en empresas comerciales y parecen querer acercarse a la generación más joven en particular con un emotivo documental y podcast de Netflix llamado Archetypes by Meghan.

William, Harry, Kate y Meghan alguna vez formaron un equipo fuerte. Pero entre los “cuatro fabulosos” ya no existe un ambiente tan armonioso. Los ataques de Harry y Meghan a la familia real británica dañaron severamente la relación de la pareja. © dpa / PA Wire / Chris Jackson; Imágenes IMAGO/i (fotomontaje)

Ahora, sin embargo, los horarios de los Cuatro Fantásticos se tambalean, con ambas parejas viajando a la costa este de los Estados Unidos para las ceremonias de premiación: William y Kate para presentar el prestigioso premio Earthshot en Boston y Harry y Meghan para presentar el Robert F. Kennedy Rebel. Premio Esperanza. No suele pasar que los cuatro se queden en el mismo continente, la ansiada fecha de los hijos Rey Carlos III Y sus seres queridos están desaparecidos. “La agenda de viajes de Kate y William es muy apretada. Esto se hizo a propósito porque Kate no quería estar lejos de sus hijos por mucho tiempo”. bild.de.

William, Kate, Harry y Meghan en los EE. UU. casi al mismo tiempo: ninguna reunión, debido a Kate

Se entiende que a Kate no le gusta estar a miles de kilómetros del príncipe George (9), la princesa Charlotte (7) y el príncipe Louis (4), y por eso quiere que su estancia en Estados Unidos sea lo más corta posible. Parece que la duquesa de Cambridge no considera que una reunión con Harry y Meghan sea lo suficientemente urgente, incluso si los cuatro están a solo 350 kilómetros de distancia. La fuente familiarizada con la familia real declaró: “Kate y William deliberadamente no conocieron a Harry y Megan”. bild.de y agregó que William está “muy molesto” de todos modos y apenas puede confiar en su hermano, con quien alguna vez fue inseparable.

Lamentablemente, William piensa lo mismo acerca de su hermano y comienza el viaje a casa con Kate sin siquiera reunirse con Harry y Meghan para una pequeña charla. Pocos deberían sorprenderse, después de todo, el duque y la duquesa de Sussex han estado criticando a la familia real británica durante años. Sobre todo, la biografía de Harry “Spear” podría trastornar aún más la ya arruinada relación entre los dos hermanos Prince. Unas semanas antes de que se publicara el libro. La estrella de telerrealidad estadounidense se ha sincerado sobre su supuesta aventura con el príncipe Harry.. Fuentes utilizadas: Pagesix.com, bild.de, Bunte.de, nytimes.com