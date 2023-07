Ratchet & Clank: DirectStorage es suficiente para un disco duro ordinario

Imagen: Sony

Sin trazado de rayos, el dúo de héroes de Sony, Ratchet & Clank, es un hardware de gama media suficiente incluso para UHD, pero luego necesita toda la potencia. La compatibilidad con DirectStorage para la carga acelerada por GPU no afecta los requisitos oficiales del sistema. La tecnología tiene que expandirse, un disco duro es suficiente en teoría.

Para poder jugar sin problemas en 720p con ajustes mínimos, basta con el “hardware de la PlayStation 4”, es decir, 8 GB de RAM y una GPU de ocho años de gama media. Se recomienda una PC de 1080p con detalle medio para 60 fps. Para ello debe ser una CPU de 6 núcleos con 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica de gama media de última (penúltima) generación. Con una única resolución y un mayor nivel de detalle, la GPU y la CPU avanzan una generación, lo que significa un aumento significativo en el rendimiento, especialmente para la GPU. Esta configuración también es suficiente para UHD a 30 fps.

Los requisitos al usar el trazado de rayos se abren en la parte superior. GeForce RTX 3070 y Radeon RX 6800 XT son potentes tarjetas gráficas que se encuentran en el medio de la oferta de rendimiento actual. UHD y 60 fps con detalles de RT muy altos también requieren doce núcleos de CPU, 32 GB de RAM y una tarjeta gráfica actual de gama alta; después de todo, no hay GeForce RTX 4090, sino “solo” una RTX 4080 o Radeon RX 7900 XTX.

Requisitos del sistema para Ratchet & Clank: A Rift Apart (Foto: Sony)

Almacenamiento rápido opcional

Aunque Ratchet & Clank, debido al diseño del juego (los jugadores alternan entre dos versiones diferentes de un nivel a la velocidad del rayo en las grietas del espacio-tiempo) requiere un disco duro rápido y, por lo tanto, no debería poder ejecutarse en el PlayStation 4 según Sony. Los requisitos del sistema no lo confirman. Incluso la configuración mínima permite HDD y solo recomienda SSD. Además, se menciona pero no se especifica con más detalle. En PlayStation 5, por otro lado, se requiere una memoria nVME rápida con tasas de transferencia mínimas establecidas para poder instalar el juego.

En un artículo de noticias que solo se puede ver brevemente, los desarrolladores explican por qué es así: la tecnología también se puede usar con SSD y discos duros SATA. streaming y con altos niveles de detalle, los activos también se descomprimirán en segundo plano y dinámicamente dependiendo de lo que esté disponible”.Ancho de banda del dispositivoEn combinación con el SSD nVME, esto debería dar como resultado una transmisión muy buena incluso con gran detalle. Las pruebas técnicas lanzadas el 26 de julio serán emocionantes para ver cómo se relacionan la configuración detallada y la velocidad del SSD o qué tan rápido necesita la memoria un juego para funcionar sin problemas.