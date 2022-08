Reconocer los signos de la enfermedad a tiempo

a: carolina alemán

dividir, rasgar

El cáncer de colon y recto se puede tratar si reconoce los signos a tiempo. Por lo tanto, esté atento a los síntomas para aumentar significativamente su esperanza de vida.

Bremen – El cáncer colorrectal es una enfermedad maligna. en Alemania Es la segunda causa más común de muerte relacionada con el cáncer después del cáncer de pulmón. El peligro de este tipo de cáncer es que generalmente se desarrolla lentamente y no causa ningún síntoma o solo causa síntomas inespecíficos durante mucho tiempo. El cáncer de intestino es curable y las posibilidades de una cura son realmente prometedoras, si la prueba de detección del cáncer de colon es correcta y el pólipo de colon se detecta a tiempo. Por lo tanto, las precauciones adecuadas son importantes. Por lo tanto, los síntomas potenciales del cáncer de intestino siempre deben tomarse en serio, incluso si a menudo pueden ser causados ​​por otras enfermedades intestinales.

¿Qué tan mortal es el cáncer de colon? de 100 personas Cáncer de colon Alrededor de 62 siguen vivos después de cinco años.Cuanto más baja sea la etapa de la enfermedad, mayores serán las posibilidades de recuperación. Por lo tanto, realice una prueba de detección de cáncer de colon, incluso si no reconoce los síntomas del cáncer de colon de inmediato, para aumentar significativamente su esperanza de vida.

Síntomas del cáncer colorrectal en mujeres y hombres: reconozca los signos temprano

Los tumores intestinales no crecen de la noche a la mañana, sino por lo general durante un período de años. Por lo general, se localizan en el colon o el recto. Los tumores en otras áreas del intestino son extremadamente raros. Durante mucho tiempo, apenas notas nada sobre la enfermedad. Sin embargo, hay algunas señales de advertencia que el cuerpo envía para buscar. Esto incluye el ruidoso Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ) fLos siguientes síntomas de cáncer de colon en mujeres y hombres:

¿Cuáles son los signos del cáncer de colon?

Cambios en los hábitos intestinales Urgencia particularmente frecuente para defecar, estreñimiento frecuente o alternancia de estreñimiento y diarrea

Urgencia particularmente frecuente para defecar, estreñimiento frecuente o alternancia de estreñimiento y diarrea Anomalías en las deposiciones Sangre visible en las heces, mucosidad, especialmente heces malolientes o delgadas como un lápiz debido al estrechamiento del intestino

Sangre visible en las heces, mucosidad, especialmente heces malolientes o delgadas como un lápiz debido al estrechamiento del intestino Indigestión Sonidos intestinales fuertes frecuentes, flatulencia, flatulencia con movimientos intestinales no deseados, náuseas frecuentes o sensación de saciedad a pesar de comer poca comida

Sonidos intestinales fuertes frecuentes, flatulencia, flatulencia con movimientos intestinales no deseados, náuseas frecuentes o sensación de saciedad a pesar de comer poca comida dolorDeposiciones dolorosas y calambres abdominales, independientemente de las deposiciones

Además, pueden presentarse una serie de otros síntomas que inicialmente no indican la presencia de una enfermedad intestinal. Es algo inespecífico y generalmente puede indicar una enfermedad neoplásica. Un rendimiento inusualmente bajo, fatiga frecuente, fiebres leves frecuentes, así como sudores nocturnos pueden ser los primeros signos de cáncer.

El cáncer de colon no siempre causa dolor: debe consultar a un médico si se presentan estos síntomas

Si nota uno o más de estos signos de cáncer de colon, debe consultar a un médico. Sin embargo, es importante que incluso si tiene uno o más síntomas de cáncer de colon, esto no significa automáticamente que realmente tiene cáncer de colon. irritante DKFZ Los síntomas también pueden tener causas completamente diferentes:

El cáncer de colon no siempre aparece a través del dolor. La enfermedad suele pasar desapercibida. (Imagen icónica) © “kirisa99” / IMAGO

Problemas digestivos Por lo tanto, a menudo es el resultado de una dieta desequilibrada y poco saludable. O viene del hecho de que algunos alimentos no son bien tolerados. Algunas personas también pueden tener una infección intestinal inofensiva o una enfermedad inflamatoria intestinal. sangre en las heces A su vez, muchas veces es causada por las hemorroides, que es la dilatación y desplazamiento de los vasos sanguíneos en la zona anal.

¿Qué dolor provoca el cáncer de colon avanzado?

En etapas avanzadas de la enfermedad puede ser ruidoso DKFZ Hay otras quejas: si el tumor sangra regularmente, los pacientes pueden Anemia desarrollarlo a través de palidez Y el fatiga Como síntoma de cáncer de colon. También puede ocurrir una pérdida de peso no deseada.

¿Cuál es el dolor del cáncer de colon? Cáncer de colon Un cuadro clínico típico aparece solo en la etapa tardía. Estos incluyen el cáncer de colon. dolor En la zona abdominal y en caso de cáncer en el recto, en la pelvis o en la columna lumbar. Es posible que pueda sentir el tumor, especialmente si está en el lado derecho del colon o en el recto. READ Según los psicólogos, los niños desafiantes tienen más éxito que los adultos

Si el tumor ya es relativamente grande, a menudo se puede sentir como un endurecimiento del abdomen. Si estrecha todo el intestino debido a su tamaño, puede producirse una obstrucción intestinal. patearla dolor abdominal severo Pueden ocurrir náuseas y vómitos. La obstrucción intestinal es una emergencia médica que requiere cirugía inmediata.

Cáncer colorrectal: causas y factores de riesgo de la enfermedad

El cáncer de colon puede tener varias causas: Los pólipos de colon generalmente se desarrollan inicialmente a partir de pólipos de colon benignos. Esto aumenta la membrana mucosa del intestino. Solo alrededor del cinco por ciento de estos tumores benignos degeneran y se convierten en un tumor canceroso. A medida que envejece, también aumenta la posibilidad de que un apéndice benigno se convierta en cáncer. Pero las personas más jóvenes también se ven cada vez más afectadas por el cáncer colorrectal.

El estilo de vida poco saludable como factor de riesgo para el cáncer colorrectal

Además de algunas enfermedades previas y factores genéticos, los factores de riesgo incluyen sobre todo un estilo de vida poco saludable. Se considera un factor beneficioso para el desarrollo del cáncer de colon y se caracteriza sobre todo por la falta de ejercicio, la obesidad y el tabaquismo habitual. Tampoco se recomienda el consumo excesivo de alcohol y el alto consumo de carnes rojas.

Por otro lado, es beneficioso evitar el aumento de peso, seguir una dieta rica en fibra y comer más frutas y verduras.

Mayor riesgo de cáncer colorrectal con enfermedades preexistentes y una predisposición genética

Sin embargo, se tiene poca influencia sobre el resto de factores de riesgo que favorecen el desarrollo del cáncer de colon: incluyen, por un lado, los antecedentes familiares. Si un familiar de primer grado, es decir, padres o hermanos, está afectado por la enfermedad, el riesgo individual de desarrollar un tumor intestinal aumenta. Cuanto antes un pariente se enferme de la enfermedad, mayor será su riesgo.

Además, ciertas condiciones preexistentes juegan un papel importante para determinar si una persona desarrollará cáncer de colon. Estos incluyen principalmente enfermedades intestinales inflamatorias crónicas como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Por lo tanto, es de suma importancia que las personas con estas enfermedades se beneficien de chequeos regulares. Porque el diagnóstico temprano es importante para las posibilidades de curar el cáncer colorrectal y todos los demás tipos de cáncer.

Cáncer colorrectal: el diagnóstico temprano y las pruebas de detección periódicas son fundamentales para las posibilidades de recuperación

Desde los cincuenta años Alemania Todo asegurado tiene derecho a exámenes periódicos para la detección temprana del cáncer colorrectal. Son parte del programa de detección temprana legal. La forma más segura de diagnosticar el cáncer colorrectal es a través de una colonoscopia. Los hombres pueden reclamarlo a partir de los 50 años y las mujeres a partir de los 55. A partir de los 50 años, tanto mujeres como hombres se realizan un examen de heces anualmente. Se utiliza para detectar sangre invisible en las heces.

Sin embargo, a medida que más y más jóvenes desarrollan cáncer colorrectal que no tienen derecho legal a estos procedimientos de detección temprana, como centrarse informado, es fundamental conocer las posibles señales de advertencia y Síntomas como los de un infarto Darse cuenta de que cualquier persona que note síntomas per se no debe esperar hasta que tenga derecho legal a hacerse la prueba. Entonces podrías trabajar así Síntomas de la depresión Tiempo precioso desperdiciado. Lo mismo se aplica aquí: si tiene algún signo sospechoso, es mejor acudir nuevamente al médico.