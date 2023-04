Reconocimiento temprano de la demencia: la prueba del reloj puede brindar información

deNatalie Hall con un pene Cerca

Además de la mini-prueba del estado mental, ahora también existe una prueba de seguimiento para la detección temprana de la demencia, que pueden tomar los familiares de los miembros de la familia potencialmente afectados.

La palabra latina Dementia significa “partir del alma” o “sin alma” y, por lo tanto, describe directamente lo que implica la enfermedad, es decir, la pérdida del funcionamiento mental. La demencia es una de las enfermedades que todo el mundo puede tener y esta es la causa de las preocupaciones de todos. Cuanto más envejece una persona, mayor es el riesgo de desarrollar demencia. Hay muchos signos y señales de una posible demencia que los pacientes y sus familiares deben tener en cuenta. Ciertas pruebas, como una miniprueba de estado mental y una prueba de control, se utilizan normalmente con fines de diagnóstico en el consultorio de un médico. Si tiene sospechas iniciales sobre usted o sus familiares, puede hacer una prueba de reloj en casa con anticipación. La persona con demencia debe contar con otra persona, como un familiar o un amigo, que la guíe durante la prueba.

Reconocer la demencia a tiempo: reconocer los primeros signos y pedir aclaraciones

Además de la prueba DemTect y una miniprueba de estado mental, los médicos usan la prueba del reloj para diagnosticar la demencia. © Zoonar / Imago

La demencia comienza de manera insidiosa y cambia no solo la vida de quienes la padecen, sino también la vida de sus familiares. En particular, los estados de ánimo depresivos, la irritabilidad leve y los trastornos del sueño, que a menudo se notan incluso antes del diagnóstico, tienen un impacto en la vida de pareja y familiar. Los primeros signos también pueden ser letargo y fatiga. Por regla general, a las personas con demencia les resulta cada vez más difícil orientarse en un entorno familiar y desconocido.

Demencia: ¿cuáles son sus tipos? Alrededor del 80 por ciento de los casos son demencia primaria causada por cambios en las células nerviosas del cerebro. Éstas incluyen: enfermedad de alzheimer

Demencia vascular

Demencia frontotemporal

demencia parkinsoniana

demencia con cuerpos de Lewy

enfermedad de Creutzfeldt-Jakob

síndrome de Korsakoff

encefalopatía traumática crónica (ETC) Pueden surgir formas secundarias de demencia como resultado de enfermedades subyacentes, como hipotiroidismo, deficiencia de vitamina D o depresión. La depresión por sí sola puede aumentar hasta seis veces el riesgo de demencia, según muestra el portal demencia el es llamado.

Reducir el riesgo de demencia y Alzheimer: 12 alimentos que protegen el cerebro Hmm, delicioso, aguacate! El fruto, desde un punto de vista botánico perteneciente a las bayas, protege contra la aparición temprana de la enfermedad de Alzheimer gracias a la planta estigmasterol. Se encuentran entre los alimentos vegetales con un contenido de grasa particularmente alto. Pero los ácidos grasos insaturados son los que te mantienen saludable. La descomposición de las grasas es activada por la presencia de la enzima lipasa. Los aguacates son ricos en ácido fólico, vitaminas K, D, B6 y E, así como potasio y calcio. © Lubo Ivanko / Imago Las bayas oscuras como las grosellas negras y los arándanos no solo son muy saludables gracias a sus polifenoles. También se ha demostrado que su alto contenido en vitamina C reduce la formación de placa en los vasos, lo que se considera un factor de riesgo para la demencia y la enfermedad de Alzheimer. ¡Un puñado de moras todos los días protege el cerebro! © Westend61 / Imagen ¡Coma calabacines regularmente también! Los vegetales verdes son ricos en calcio, magnesio, hierro, vitaminas B, vitamina A (provitamina A) y vitamina C. El calabacín no solo tiene un efecto antiinflamatorio. También se dice que reduce el crecimiento de células cancerosas y retrasa la aparición de la enfermedad de Alzheimer debido a sus altos niveles de estigmasterol. © Álex Salcedo/Imago La berenjena no es la única verdura que puede curar el hígado graso. Los esteroles vegetales también protegen al cerebro de la demencia y la enfermedad de Alzheimer. © zhekos / IMAGO Brócoli Comer brócoli regularmente puede prevenir o retrasar la enfermedad de Alzheimer. Porque el brócoli es rico en antioxidantes que fortalecen y protegen las células cerebrales. © monticello / IMAGO plato de guisantes Los guisantes son una de las legumbres ricas en proteínas. 100 gramos de guisantes verdes frescos contienen alrededor de 5,4 gramos de proteína, que se utiliza para la construcción muscular y el crecimiento óseo. Al mismo tiempo, el ácido fólico y los polifenoles presentes en él protegen el cerebro. © ImageSource / Imago Un tazón de frijoles rojos Los frijoles son alimento para los nervios en el verdadero sentido de la palabra. Ricos en vitaminas B, ácido fólico y valiosos polifenoles, los frijoles pueden mejorar el rendimiento del cerebro si se consumen con regularidad. Las vitaminas B estimulan la comunicación entre las células, aumentan el rendimiento cerebral y protegen contra los trastornos de la memoria. Advertencia: ¡Hervir los frijoles antes de comerlos! Más de seis granos pueden causar la muerte, especialmente en niños, debido a su contenido tóxico de proteínas. © ImageSource / Imago Se pueden ver diferentes tipos de lentes (glifo). Las lentejas se pueden comer al menos tres veces a la semana. Debido a las vitaminas B, el ácido fólico y los polifenoles, las legumbres tienen un efecto protector sobre el cerebro. © Imágenes YAY / Imago nueces Las nueces son especialmente buenas para el cerebro. Las nueces, por ejemplo, son ricas en antioxidantes, lo que significa que protegen contra sustancias nocivas y, por lo tanto, pueden prevenir el depósito de proteínas en el cerebro. De esta manera, se puede prevenir la enfermedad de Alzheimer. También puede retrasar la progresión de la enfermedad de Alzheimer ya existente. © C3 Pictures / Imago El aceite de oliva reduce la presión arterial y el colesterol nocivo en la sangre, lo que reduce el riesgo de aterosclerosis. Además del calabacín, la berenjena, el brócoli, las nueces, las bayas, las aceitunas y el aceite de oliva también se encuentran entre los alimentos que pueden prevenir la enfermedad de Alzheimer. Los polifenoles del aceite de oliva protegen y fortalecen las células cerebrales. Según la “Fundación Alemana del Corazón”, se ha demostrado que el aceite de oliva reduce el riesgo de depósitos de placa en los vasos sanguíneos y aterosclerosis. Los investigadores creen que el riesgo de enfermedad de Alzheimer aumenta con el endurecimiento de las arterias. © Panthermedia / Imagen Filete de salmón El salmón es uno de los alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, que no solo pueden reducir mucho el colesterol malo. De acuerdo con la Iniciativa de Investigación de Alzheimer e. Quinto © Martín J. Baumgae / Imago Lomo de bacalao al romero en una sartén. El bacalao es también uno de los pescados especialmente saludables: es muy recomendable para personas con hipotiroidismo, gracias a su alto contenido en yodo, y favorece la regeneración celular para prevenir la demencia y el alzhéimer. Comer pescado recomendado una o dos veces por semana para aumentar las defensas cerebrales y mejorar el metabolismo energético. © Shotshop / Imago

Demencia: ¿Quién se ve afectado? ¿Se puede prevenir? Mientras que menos del tres por ciento de las personas entre las edades de 65 y 70 años desarrollan demencia de Alzheimer, una de cada cinco a la edad de 85 años, e incluso una de cada tres personas a partir de los 90 años, por lo que Ministerio Federal de Salud (BMG) mencionado. Sin embargo, también hay personas que desarrollan demencia antes de los 65 años. Aproximadamente cada 1.000 personas entre 45 y 65 años se ven afectadas, en Alemania entre 20.000 y 24.000 personas. Menos del 2% de todos los casos de demencia ocurren antes de los 65 años, según el Asociación Alemana de Alzheimer e. V. Demencia de autoayuda. Para mantener la salud del cerebro y prevenir una posible demencia, se recomienda llevar una dieta sana y equilibrada que contenga nutrientes y vitaminas que apoyen el cerebro. READ Al astronauta Maurer le gustaría estar allí: "La Luna es un libro de historia que podemos estudiar"

Reconocimiento temprano de la demencia: la conocida prueba del reloj puede brindar información

Las habilidades cognitivas se pueden verificar con una simple prueba de reloj. Solo toma de cinco a diez minutos y todo lo que necesita es una hoja de papel y un bolígrafo. Las variables utilizadas en el diagnóstico son la prueba del reloj según Schulman, Sunderland y Watson. La prueba funciona de la siguiente manera:

Reconocer la demencia: ver la prueba La persona que se someterá a la prueba recibe el papel con un círculo dibujado en él. Le dijeron dónde está arriba y dónde está abajo. Atención: en la prueba del reloj de Sunderland, la persona de prueba debe dibujar el círculo él mismo. A la persona que está siendo examinada se le dice: “Dibuja los números que faltan en el reloj”. Una vez hecho esto, la siguiente tarea es: “Ahora dibuje las manecillas de minutos y horas para el tiempo ’10 y 11′”. PRECAUCIÓN: Esta tarea no se aplica a la prueba del reloj según Watson, solo la esfera es residente. Fuente: Cruz Verde Alemana e. Quinto

Crucial para la evaluación son, entre otras cosas, si el dibujo causa dificultades, el orden en que la persona de prueba aplica y la cantidad de tiempo requerido. La imaginación espacial y las habilidades de resolución de problemas se deterioran temprano en los pacientes de Alzheimer. Estos cambios se pueden detectar probando el reloj Iniciativa de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer e. Quinto. En consecuencia, pueden ser evaluados por profesionales médicos de la siguiente manera:

Reconocer la demencia: qué significa la prueba del reloj READ La cantidad ideal de omega-3 por día para bajar la presión arterial no molesta:

Los números están dibujados correctamente.

La hora 11:10 se muestra correctamente con las manecillas de minutos y horas. Errores menores en la visión espacial:

Los espacios entre los números no son iguales.

Algunos números están fuera del círculo.

La hoja se gira para que algunos de los números estén al revés.

El paciente dibuja líneas auxiliares (picos) para orientarse mejor. El reloj se muestra correctamente, pero la hora es incorrecta:

Solo se dibuja la manecilla de la hora.

La hora se ingresa como el texto “10 y 11” o no se ingresa ninguna hora. Problemas leves de orientación visoespacial:

Los espacios entre los números son irregulares.

Algunos números no se ingresan.

Los números se escriben en sentido antihorario.

Los números están borrosos y apenas se pueden leer. Problemas graves con la orientación visuoespacial:

La expresión más fuerte de problemas leves de orientación visuoespacial. El reloj no está dibujado en absoluto o no es reconocible:

El sujeto renuncia a intentar dibujar el reloj.

El dibujo revela poco del reloj.

El encuestado escribe palabras o nombres en el papel. Fuente: Cruz Verde Alemana e. Quinto

Detección temprana de demencia: las pruebas de observación por sí solas no son suficientes para hacer un diagnóstico confiable

Incluso si esta prueba se puede hacer en casa para identificar posibles indicadores de demencia inminente, solo un médico debe evaluar la prueba de seguimiento y hacer un diagnóstico de demencia.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.

