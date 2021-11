¿Regla Corona 2G en el supermercado? Neto hace una declaración clara a las personas no vacunadas

dejonas rab Cerrar

¿Podrán pronto las personas no vacunadas comprar en el supermercado en cualquier momento? Después de que dos estados federales se adelantaron con la regla 2G en el comercio minorista, Netto decidió.

Maxhütte-Haidhof: ya implementado en los primeros estados federales: la regla 2G en el comercio minorista. En Baja Sajonia y Hesse, supermercados como Edeka, Aldi o Kaufland ahora pueden decidir por sí mismos si permiten o no la entrada a sus sucursales de personas no vacunadas. La Asociación de Comercio Alemana está pidiendo la extensión del nuevo modelo de opción de segunda generación al comercio minorista en toda Alemania. Actualmente no está claro si otros estados federales seguirán su ejemplo. El debate sobre el derecho a los servicios básicos continúa causando revuelo: los políticos y todos los grandes supermercados están tomando medidas de precaución.

Hesse Premier Volker Bouvier (CDU) asume que los negocios cotidianos prefieren no aprovechar el modelo de opciones. Esto se ve confirmado por una encuesta a los miembros del sindicato: para cuatro de cada cinco empresas comerciales de Hesse, el modelo 2G no es una opción. Solo las empresas con gamas de productos que requieren muchos consejos, como boutiques de novias, tiendas de fotografía o un óptico, a menudo solo pueden imaginar recibir personas vacunadas y devolverlas a sus tiendas.

¿La regla de la segunda generación en los supermercados pronto en toda Alemania? Lauterbach advierte que los supermercados reaccionarán

Karl Lauterbach, experto en salud de SPD, se ha pronunciado en contra de la regulación 2G en los supermercados. “El acceso a alimentos básicos y otros suministros esenciales debe estar abierto a todas las personas, incluidas aquellas que no han sido vacunadas”, dijo. Red editorial de Alemania. Se cree que la restricción es “extremadamente problemática”. Con la excepción de los supermercados, ha abogado por una segunda generación en el comercio minorista.

Pero, ¿qué dicen los supermercados? Porque depende de ellos. Mientras tanto, todas las grandes cadenas de supermercados alemanes hicieron suya. Contenido básico: 2g no se encontrará en los alimentos en todo el país. Los oponentes Aldi y Lidl se han distanciado de excluir a las personas no vacunadas de sus sucursales, al igual que las tiendas del Grupo Rewe (Rewe, Penny y Toom Baumarkt). Kaufland reaccionó rápidamente con una declaración que marcó tendencia, al igual que su rival Edeka. Düsseldorf dijo que tampoco habría controles 2G en Real, porque la implementación de esta regla requiere que todos los empleados estén vacunados o se recuperen.

Base 2G en Hesse y Baja Sajonia: Netto Marken-Discount no comparte



La tienda de descuento con el mayor número de sucursales en Alemania, Netto, aparentemente rechazó la opción 2G. Se indica la empresa con sede en Maxhütte-Haidhof en Baviera T en línea Sobre su “importante papel en el abastecimiento local de la población”. En todas las ramas de la cadena, el “concepto de higiene integral y probado” se aplicará como antes, pero de acuerdo con las ordenanzas regionales y los requisitos legales pertinentes, explicó una portavoz.

A pesar de referirse a las regulaciones regionales y las características especiales, la portavoz descarta categóricamente la introducción de controles 2G: “Esta no es una opción para nosotros, porque queremos que todos puedan comprar en las tiendas Netto”. (Realmente)

Rubiklistenbild: © CHROMORANGE / imago