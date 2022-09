Reina Camila: ¿A qué tradición renunciarías?

has tenido en los últimos meses Rey Carlos III (73) y reina camila (75) Ellos demostraron en muchos eventos importantes que ya eran débiles en ese momento Reina Elizabeth II (96) puede ser representado con la mayor dignidad. En mayo, Carlos -entonces todavía Príncipe de Gales- inauguró parlamento británico así como a finales de julio Juegos famosos de la Commonwealth en Birmingham. siempre a su lado: Reina consorte Camila . Pero por mucho que la nueva pareja real se aferre a las viejas costumbres y tradiciones, es probable que Camilla rompa su tradición como nueva reina: según ‘express.co.uk’, no debería haber damas de honor para la reina Camila.

Dado que algunas de las damas en espera ahora tienen más de 80 años, se espera que estas damas entren ahora en su merecida jubilación. Para otros, parece un poco sombrío, porque Camila probablemente no lo agarrará.

La reina Camila no contratará a una mujer esperando en el futuro

La historiadora Marilyn Koenig ha señalado que la reina Camila no tuvo dama de honor, ni siquiera la duquesa de Cornualles. La más cercana al puesto fue su exsecretaria, Angela McManus, quien asumió el papel de dama de honor pero no fue nombrada formalmente como tal. Por lo tanto, se supone que este puesto, que ha estado en la corte durante casi 600 años, ya no lo ocupará la nueva reina.

Elizabeth estuvo de 1953 a 2017 Nueve mujeres están esperando designados, que estaban a su servicio gratuitamente. También se comprometieron a servir a la Reina de por vida: no podían renunciar ni jubilarse.