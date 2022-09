¡Tres habitaciones infantiles para el bebé!

que Laura Maria quiere mudarse con Pietro, pero todavía quiere mantener su propio apartamento, El joven de 26 años ya lo ha dejado claro. Así que ya se han utilizado dos cuartos de niños: uno en el departamento de Laura María y otro en la casa común. Pero, ¿dónde se supone que debe ir la tercera habitación? Claro: ¡Con mis padres, Laura! Cuando Pietro viaja, “a Laura Maria no le gusta estar sola en casa”, y por una buena razón. En ese momento, no había tenido tan buenas experiencias con robos, etc., lo que me hizo tener mucho miedo de quedarme solo. Mis padres viven a solo 10 minutos de mi departamento, por lo que siempre hay alguien allí si sucede algo”.continúa su historia de Instagram.

Y si el abuelo y la abuela cuidan a los bribones en sus cuatro paredes, la habitación de ese niño no estaría de más, ¿verdad? Según Laura María, “todavía no se ha configurado nada”, pero eso definitivamente cambiará muy pronto.