Reina Camila: ¿Sin reverencia o reverencia en Wimbledon?

La reina Camilla se divirtió con su hermana en Wimbledon el miércoles por la tarde, pero tuvo que prescindir de un tributo real de los profesionales del tenis. incumplimiento del protocolo?

La reina Camilla, de 75 años, hizo su primera aparición como miembro de la realeza en Wimbledon el miércoles 12 de julio de 2023. Estuvo acompañada por hermana menor Annabelle Elliott74. En los mejores asientos del palco real, los hermanos siguieron de cerca los partidos y pasaron una buena tarde, aunque se dejó de lado un importante gesto real.

¿Se ha ignorado a la reina Camila?

Como notaron los observadores observadores, los atletas no se inclinaron ante la reina Camila y los tenistas no se arrodillaron para un paseo solemne. insulto publico? imposible. Hasta 2003, era común que los atletas que competían en la cancha central se agacharan o se agacharan después de pisar el césped cuando los miembros de la Familia Real estaban sentados en el Palco Real. Sin embargo, en 2003, a pedido del duque de Kent de 87 años, entonces presidente del All England Lawn Tennis and Croquet Club, se decidió que era hora de poner fin a la tradición. La regla finalmente se cambió para que los profesionales solo tengan que agacharse o agacharse cuando Reina Elizabetho 96 o posterior Principe Carlos74 años.

Royals, estrellas e incluso celebridades alemanas Hay un número particularmente grande de invitados (elegantes) en Wimbledon hoy 95 fotos READ El candidato de 'Quién quiere ser millonario' enfurece a los espectadores - TV

No hay reglas de conducta vinculantes.

En los últimos años, los jugadores han optado por agacharse o inclinarse ante la familia real británica, que les entrega el trofeo después de la final. No hay una regla fija.

El sitio web de la familia real, que no se ha actualizado por completo tras la muerte de la reina Isabel en septiembre del año pasado, dice: “No hay reglas de conducta obligatorias al reunirse con la reina o cualquier miembro de la familia real, pero a muchas personas les gustaría respetarlas”. .Formas tradicionales.Para los hombres, este moño se encuentra en la nuca (solo de la cabeza), mientras que las mujeres hacen pequeñas curvas.Otros prefieren dar la mano de la forma habitual”.

Fuentes utilizadas: people.com, royal.uk

aen Caro