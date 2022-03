Resultados de Impact Wrestling “Sacrifice 2022” de Louisville, Kentucky, EE. UU. a partir del 03.05.2022 (incluye video de vista previa)

Impacto de Wrestling Sacrifice 2022

Lugar: Baristown Hall en Louisville, Kentucky, EE. UU.

Primera emisión: 5 de marzo de 2022 en Impacto Plus Y el FITE.tv

Partido previo al espectáculo

partido de individuales

Lady Frost derrotó a Giselle Shaw a través de un alfiler después de la congelación.

La campeona de Impact Knockouts, Mickie James, entrevista entre bastidores. Ella dice que Tasha Stiles obtuvo el título del partido solo haciendo trampa. Chelsea Green llegó y le dijo a James que estaría en primera fila para el partido. James respondió que no quería ayudar a Greene. Quiere evitar que Stills encuentre excusas para derrotarla nuevamente.

Maria Kanellis-Bennett se une a los comentaristas para el próximo juego.

Partido previo al espectáculo

combate por equipos

Honor No More: The OGK (Mike Bennett & Matt Taven) fue derrotado por Rich Swan y Willie Mack a través de un pin sobre Mike Bennett por Rich Swann después de un rollo.

1. Partido

Campeonato de la División Impact X

partido de individuales

Trey Miguel (c) derrotó a Jake Something mediante un pin después de Meteora.

Hora del partido: 11:00

Ella entrevista a Tasha Stiles detrás de escena. Ha dejado claro que hoy derrotará a Mickey James. La ex luchadora de la WWE se acercará sigilosamente a su esposo Nick Aldis a continuación.

2. partido

partido de individuales

Eddie Edwards (con No More Honors: Mike Bennett, Matt Taffin, Maria Kanellis-Bennett, Vincent y Kenny King) derrotó a Reno (con Chris Sabin, Willie Mack y Rich Swann) vía pin tras una knee party en Boston, después de Steve McClain había interferido previamente.

Hora del partido: 09:00

Antes del próximo combate por el Campeonato de Parejas de Impact Knockouts, The Influence (Tenille Dashwood & Madison Rayne) le dice a Kalp que no los acompañe al ring hoy. Le culpan de la derrota del pasado jueves.

3. partido

Campeonato por equipos con efecto knockout

combate por equipos

Impact (Tenille Dashwood y Madison Rayne) derrotaron a The Inspiration (Cassie Lee y Jessie McKay) (c) a través de un pin sobre Cassie Lee por parte de Tenille Dashwood después de alcanzar el título. -> ¡Cambia la dirección!

Hora del partido: 11:00

Detrás de escena, Heath y Reno se muestran escépticos de que Heath pueda ganar el Impact World Championship hoy. Aparece Anthony Carelli (FCA Santino Marella) y da un discurso de motivación a su ex compañero de trabajo. Después de eso, Heath se quema y promete ganar el título hoy.

Brian Myers desde su escritorio de comentarios habla sobre W. Morrissey destruyendo la última mesa. Ex-Big Cass sale e intenta lanzar a Myers a través de la mesa, pero Myers escapa. Al final, un guardia de seguridad atraviesa la mesa.

4. partido

partido de individuales

Jonah derrotó a PCO a través de un pin posterior al tsunami.

Hora del partido: 12:00

Detrás de escena, Jay White habla sobre su partido contra Alex Shelley hoy. Está feliz de volver a encontrarse con Shelley en el lugar donde Shelley se hizo un nombre. White advierte a su antiguo mentor que ahora es un hombre diferente.

5. partido

partido de individuales

Jay White derrotó a Alex Shelley a través de un pin blade runner.

Hora del partido: 19:00

Después del combate, Shelley White ofrece un apretón de manos, pero el capitán del BULLET CLUB se ríe y sale del ring.

6. partido

ROH Campeonato Mundial Femenino

Desafío de desbloqueo – Partido individual

Diona Purazzo (c) venció a Chelsea Green rindiéndose en el bar Fujiwara.

Hora del partido: 09:00

Deonna Purrazzo sigue suspendiendo la rendición tras el timbre hasta que sale Mickey James y la noquea.

7. partido

Campeonato Impacto Knockout

partido de individuales

Tasha Stiles derrotó a Mickie James (c) mediante un pin después de que Savannah Evans causó una distracción -> ¡Cambia la dirección!

Hora del partido: 15:00

8. partido

Campeonato Mundial de Parejas de Impacto

combate por equipos

Violent By Design (Eric Young & Joe Doering con Deaner) derrotó a The Good Brothers (Doc Gallows & Karl Anderson) (c) a través de un pin sobre Karl Anderson de Joe Doering después de una combinación de powerbomb/neckbreaker -> ¡Cambia la dirección!

Hora del partido: 12:00

Para el evento principal, Anthony Carelli (FCA Santino Marella) se unió a los comentaristas.

9. partido

Campeonato mundial impresionante

partido de individuales

Moss (c) derrotó a Heath mediante un pin después de que se apagaran las luces.

Hora del partido: 12:00

Moose fue atacado por Josh Alexander después del partido y tomó C4. Entonces Alejandro tomó la palabra. Recuerda las palabras de Scott Demore, quien lo envió a casa. Después de que expiró su contrato, Alexander consultó en casa y firmó un nuevo contrato de varios años con Impact. También firmó otro contrato. ¡El contrato era para un partido de Impact World Championship contra Moose en el evento principal del PPV “Rebellion”!

