Retiro de Netto: hay riesgos para la salud con la comida para llevar

Netto Marken-Discount publicó un retiro del mercado. La comida lista para comer que puede contener piezas de plástico rojas se ve afectada.

Alemania: las llamadas no son raras en absoluto. Hay muchas razones para esto, ya sea por contaminación con aflatoxinas, por ejemplo, información incorrecta en el empaque o, como en este caso, cuerpos extraños en el producto: el consumidor puede estar en riesgo de exposición a riesgos para la salud. Esta vez me encontré con un artículo sobre netto.

Retirada del mercado para llevar de Netto: peligro de las piezas de plástico rojas

El retiro se publicó el viernes (9 de diciembre) y afecta a Cevapcici Takeaway. Según información de productwarning.eu El fabricante del producto, Buss Ready Meals GmbH, no puede excluir “esas piezas de plástico rojas […] pueden ser incluidos.” (más Él recuerda en RUHR24).

En concreto, se trata del siguiente producto:

Productor: Poté Cevapcici con Verduras Balcánicas y Arroz

Poté Cevapcici con Verduras Balcánicas y Arroz Contenido: Una caja de 300 gramos

Una caja de 300 gramos Mejor antes de la fecha (MHD): 12.13.2024

Mención en Netto de Cevapcici para llevar © Buss Ready Meals GmbH

Recordemos la comida para llevar de Cevapcici: las sucursales de Netto se vieron afectadas en toda Alemania

El retiro se aplica a las tiendas Netto en todo el país. Se ven afectadas partes de los siguientes estados federales: Baden-Württemberg, Baviera, Brandeburgo, Bremen, Hamburgo, Hesse, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, Sarre, Schleswig-Holstein, Turingia.

Los consumidores que hayan comprado comida preparada Cevapcici no deben comerla bajo ninguna circunstancia. En su lugar, el producto debe ser devuelto al punto de venta correspondiente. Esto también es posible si ya no hay un recibo. Las otras comidas listas para comer de Potet y las fechas que se toman preferiblemente antes de cevapcici no se ven afectadas y se pueden tomar sin dudarlo.

Retiro del mercado de Netto: los objetos extraños en las comidas preparadas amenazan la salud

El consumo de productos que contienen cuerpos extraños, como piezas de metal, fragmentos de vidrio o incluso piezas de plástico, presenta riesgos importantes para la salud. Se pueden producir lesiones en la boca y la garganta, al igual que hemorragias internas (más noticias de servicio en RUHR24).

Si los afectados tienen más preguntas, el servicio de atención al cliente de Buss Ready Meal GmbH está disponible de lunes a sábado de 7 a 20 horas en el 04205 / 99-201.

Lista base: © Eckhard Stengel / Imago, Martin Wagner / Imago; Collage: RUHR24