Río Paraná: El salvavidas de Sudamérica está en peligro

El río Paran transporta menos agua que en décadas y es el elemento vital de muchas partes de América del Sur. Aquí también la destrucción del bosque es una de las razones, con consecuencias dramáticas.

Matthias Ebert, ART Studio América del Sur

El polvo se arremolina por todas partes y a cientos de metros de distancia no se ve nada más que arena. Lo que parece un desierto es en realidad el lecho de uno de los ríos más largos de América del Sur. Una vez lo llamaron “el río como el mar” en un documental de televisión. Pero Paraná lleva agua que no está presente desde hace medio siglo. En la ciudad portuaria fluvial argentina de Rosario se midió por última vez un nivel de agua de 90 centímetros. El valor medio desde 1996 es de 3,5 metros.







El Paran no es un rio, sino una linea de vida de mas de 4000 km sobre gran parte de Brasil, Argentina y Paraguay. En tiempos normales, se transportan innumerables toneladas de soja y carne para el comercio mundial. En Argentina, el 80 por ciento de las exportaciones pasan por él. Es la fuente de agua potable para millones de personas y alimenta plantas de energía que dependen de vastas extensiones de tierra.

Aún es posible el envío frente a Rosario, Argentina. Pero la condición de Paraná también ha empeorado aquí.

En otros lugares, como en el sur de Brasil, el lecho de Paran ya está seco en gran medida.

Crecimiento esperado

La emergencia actual no sorprende a los expertos: desde hace meses, los meteorólogos advierten que no habrá lluvias regulares en los estados del sur de Brasil de Minas Gerais, Koyas, Mado Crozo do Sul, cabecera de Paran en São Paulo. y Paraná. Según el Servicio Meteorológico Brasileño, esta es la precipitación más baja en más de 90 años. Millones de personas ahora están sintiendo los efectos.

En Argentina, se ha declarado emergencia hídrica en varias provincias. Ha estado en vigor en gran parte del sur de Brasil desde mayo. Se distribuyó agua potable a la población del estado de São Paulo. En Tietê, por ejemplo, ya no se puede usar para lavar autos o llenar piscinas.

En otros lugares, el agua potable se corta dos días a la semana. En la ciudad de Rio Das Petras, gravemente afectada, el agua potable no está disponible todos los días de 10 a 18 horas.

La oscuridad amenaza

Otro dolor de cabeza para las autoridades es el estado de las grandes centrales hidroeléctricas. Esto se debe a que los niveles muy bajos de agua en Argentina y Brasil amenazan el suministro de energía. El miedo a la oscuridad es grande. Argentina cuenta con centrales eléctricas a gas para compensar la pérdida de producción de energía.

Para los agricultores, la falta de lluvia, y la reciente nevada, provocaron la pérdida de cosechas en la producción de café y maíz. Después de todo, es probable que los consumidores alemanes sientan los efectos del aumento de los precios del café.

Al mismo tiempo, el aumento de la producción agrícola es una de las razones de esta crisis del agua. Porque necesitan más agua del Paraná y sus afluentes. Además, los bosques que ahorran agua están siendo talados para nuevas tierras de cultivo. Décadas de deforestación han alterado significativamente el microclima y el ciclo del agua en Brasil.

Un evento extraordinario para Brasil: heladas en el estado de Minas Gerais. Este clima también es una carga para los agricultores de la zona.

Los bosques tienen que ceder el paso – a la soja y al ganado

Los principales impulsores son la producción de soja y carne de vacuno. Donde antes había gigantes en el bosque, el ganado pastaba o cultivaba soja, que es uno de los productos de exportación más lucrativos de Brasil. Los incendios catastróficos han acelerado aún más la deforestación en los últimos años.

2020 y 2021 son los años más secos en muchos lugares, por lo que los investigadores hablan de extremos climáticos, que ocurren no solo en las aguas bajas del río Paran, sino también en los humedales del interior del Pantanal. En 2020, un incendio devastador se propagó en medio del calor abrasador. Desde agosto se esperan allí nuevamente numerosos incendios.

La sequía sigue siendo un desafío

En la parte baja del Paraná en Argentina, ahora están cavando el fondo del río mediante excavaciones. La profundización es una medida que ayudará a mantener viva en el corto plazo la importante arteria exportadora de América del Sur. La sequía planteará un desafío creciente para la economía de la región en el futuro.

El turismo también puede verse afectado como resultado: las mundialmente famosas Cataratas del Iguazú, que de otro modo fluyen varios cientos de metros por debajo del afluente Paraná, recientemente se parecían a un conjunto de arroyos.