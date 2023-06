RKI advierte: el cambio climático aumenta el riesgo de enfermedades infecciosas

Más cáncer de piel, más alergias, más muertes relacionadas con el calor: riesgos como estos aumentarán debido al cambio climático, dice el Instituto Robert Koch (RKI) en un nuevo informe. Pero también hay un mayor riesgo de patógenos. Según el RKI, la razón de esto es el calentamiento global: los veranos calurosos y los otoños cálidos constantes pueden conducir a temperaturas más altas del agua en los lagos y mares de Alemania. Las bacterias y los virus en particular prosperan en temperaturas cálidas y se multiplican rápidamente. Pero no solo las altas temperaturas, sino también las tormentas aumentan el número de heridos.

Las enfermedades pueden propagarse cada vez más a través del agua

Según el RKI, hay muchas formas diferentes de infectar a los humanos a través del agua. Cuando las personas beben agua contaminada, inhalan gotas o cuando el agua entra en contacto con la piel infectada: Legionella, Vibrio, cianobacterias o micobacterias no tuberculosas provocan enfermedades, algunas de las cuales presentan riesgos graves para la salud. Los hongos patógenos también se están multiplicando debido al cambio climático. Los ancianos, los niños, las personas con enfermedades preexistentes o las personas con sistemas inmunitarios debilitados se ven particularmente afectados.

Los autores del informe RKI citan Vibrio además del cólera como ejemplo: a esta bacteria le gusta sobrevivir en agua salada y se encuentra naturalmente en el mar, pero también puede multiplicarse rápidamente en aguas poco profundas a temperaturas elevadas. En caso de infección, pueden aparecer diversos cuadros clínicos en forma de inflamación de la mucosa gástrica, infecciones de heridas o de oídos, e incluso es posible que se presente neumonía al inhalar agua de mar.

Estos patógenos pueden penetrar la piel incluso a través de cortes muy pequeños, dijo el coautor del informe y experto en RKI, Klaus Starck, de la agencia de noticias alemana. “En los ancianos o las personas con sistemas inmunitarios debilitados, esta infección puede provocar infecciones de heridas más graves o septicemia, que deben tratarse rápidamente con antibióticos”, dice Stark. Si el tratamiento no es rápido, las personas pueden morir a causa de la infección.

El Mar Báltico se verá más afectado por las anexiones

Los patógenos Vibrio distintos del cólera ya se multiplican a partir de los 12 grados, y especialmente vigorosamente a partir de los 20 grados. Según el RKI, el mar Báltico se ve especialmente afectado: “Se espera un aumento de las infecciones por vibrio distintos del cólera, especialmente en las aguas costeras del mar Báltico, a medida que avanza el cambio climático”. Los expertos de RKI actualmente hablan de 10 a 20 lesiones por año en el Mar Báltico, pero esto aumentará en el futuro. La infección puede ser por vibrio, ya que es una bacteria, pero se puede tratar con antibióticos. El ejemplo del Mar Báltico también muestra otra dificultad: cuando hace más calor, la gente pasa más tiempo en lagos y mares en su tiempo libre. Esto, a su vez, puede provocar más infecciones, según el informe de RKI.

La enfermedad del legionario también puede ocurrir con frecuencia.

Según el RKI, la enfermedad del legionario también podría aumentar con el cambio climático. Es causada por Legionella, principalmente Legionella (L.) pneumophila. Pueden multiplicarse en agua que ha estado estancada en tuberías durante mucho tiempo, por ejemplo. Legionella puede causar una forma grave de neumonía cuando las personas inhalan gotitas infectadas. Esto sucede al tomar una ducha, en un jacuzzi o a través del aire de los sistemas de aire acondicionado. Por otro lado, beber no es un problema.

Según el RKI, a medida que aumentan las temperaturas del aire y del suelo, es posible que también aumenten las temperaturas del agua fría, y con ello el riesgo de infección por Legionella en los hogares. Las condiciones climáticas cálidas y húmedas también pueden promover la enfermedad del legionario, escribe RKI: “En lugares donde el cambio climático conduce a encuentros más frecuentes de clima cálido y húmedo, no se puede descartar que la incidencia de la enfermedad del legionario aumente y ocasionalmente puede vienen grupos de casos parecidos a brotes”. Según el RKI, los científicos también están debatiendo si el agua contaminada con la bacteria puede circular en los estanques. Si los automóviles pasan por charcos, las gotas pueden circular en el aire y ser inhaladas.

Demasiadas algas verdeazuladas pueden ser tóxicas

En regiones como Franconia, las algas verdeazuladas ya están causando problemas en el verano. Es causado por cianobacterias y también les gusta el calor. Si las bacterias se desarrollan en grandes cantidades, se desarrollan floraciones de algas visibles. Como resultado, los lagos de baño pueden cerrarse. Porque: si bebes agua con muchas algas verdeazuladas, podrías envenenarte con ellas. La Agencia Federal del Medio Ambiente identifica síntomas como irritación de la piel y las membranas mucosas, conjuntivitis y dolor de oído. Pero también hay deficiencias más graves, como náuseas, diarrea, vómitos, dolores corporales y enfermedades respiratorias.

Más enfermedades gastrointestinales causadas por virus patógenos humanos

Según el RKI, los fenómenos meteorológicos extremos son un problema para las enfermedades transmitidas por virus que causan patógenos humanos. Esta categoría incluye norovirus, rotavirus, enterovirus, hepatitis A y hepatitis E. Las tormentas pueden arrastrarlos a cuerpos de agua y contaminar el agua. Esto degrada la calidad sanitaria del agua. Sin embargo, el virus no puede multiplicarse en el agua.

La resistencia también está creciendo: junto con el cambio climático, la resistencia a los antimicrobianos es una de las diez principales amenazas mundiales para la salud pública, escribe RKI. El instituto cita estudios que muestran una tendencia de que el cambio climático también propaga bacterias resistentes a los antibióticos a través de temperaturas más altas, cambios en la humedad y aumento de las precipitaciones.

Más infecciones significan más antibióticos

Además, se pueden usar más antibióticos debido a infecciones bacterianas. Esto, a su vez, promueve la resistencia a los antibióticos. Aquí el RKI dice que no se sabe si esto afecta a todas las bacterias de la misma manera, pero es casi seguro que habrá un aumento.

No entre en pánico, pero mantenga los riesgos bajos para los vulnerables

Pero los científicos advierten que no entren en pánico. Estos no son brotes masivos, como Corona o una posible nueva pandemia. Pero debe estar preparado para el hecho de que las enfermedades infecciosas van en aumento. Por lo tanto, es importante que las personas con sistemas inmunitarios debilitados, los ancianos y los niños sepan que existe este riesgo y que los cuerpos de agua pueden representar un riesgo. No deben ir a nadar si tienen heridas y un sistema inmunológico débil.

La protección del clima es la protección de la salud

Según Elke Hertig, coautora del informe, para reducir los riesgos para la salud relacionados con el clima para las personas en Alemania en el futuro, es importante que los residentes reaccionen al cambio climático, por ejemplo, informándose o protegiéndose con vacunas. Por otro lado, se debe intentar mantener el calentamiento global lo más bajo posible. Porque: “La protección del clima es la protección de la salud más eficaz”, explica el científico.