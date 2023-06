Tres posibles señales si estás demasiado drogado

Página principal tutor salud

Si los niveles de colesterol en el cuerpo son demasiado altos, puede poner en peligro la vida. El cuerpo solo nota valores excesivamente altos de forma limitada.

El colesterol es un componente importante de muchas células del cuerpo. Por ejemplo, sin colesterol, el cuerpo no podría producir ciertas hormonas. Para transportar el colesterol de una célula a otra, el cuerpo debe empaquetar las grasas en paquetes pequeños. En combinación con esta molécula de transporte, se forman diferentes tipos de colesterol. Los más conocidos son el colesterol de lipoproteínas de baja densidad y el colesterol de lipoproteínas de alta densidad. Si los niveles de colesterol en el cuerpo son demasiado altos, no lo notará al principio. Solo a valores extremadamente altos se vuelven visibles los signos físicos.

Causas de los niveles altos de colesterol

La presión arterial también dice algo sobre los niveles de colesterol. (imagen icónica) © Philipp Nemenz / Imago

Un alto nivel de colesterol de lipoproteínas de muy baja densidad aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares más adelante. Hay muchas causas para los niveles altos de colesterol. A menudo es una combinación de varias causas lo que hace que el valor suba. Ejemplos de disparadores son:

exceso de peso

diabetes

poco movimiento

alimentación incorrecta

de fumar

Tiroides

reumatismo;

genéticamente condicionado

en Farmacoterapia para los niveles de colesterol Por lo que se suele recomendar un cambio de vida completo. Por lo tanto, las verduras, las nueces, las frutas y los aceites ricos en ácidos grasos trans deberían terminar en el plato. En el Día del Colesterol, 3 de junio, también se debe llamar la atención sobre esto.

Signos físicos solo cuando se deteriora severamente

Lo peligroso de los niveles altos de colesterol es, entre otras cosas, que el cuerpo apenas da indicaciones claras cuando los valores son incorrectos. Como consecuencia Servicio de información sanitaria El nivel de colesterol nocivo no aparece a menos que sea hereditario y muy elevado. Entonces el cuerpo puede mostrar los siguientes tres signos:

Depósitos visibles debajo de la piel, como protuberancias amarillentas en el tendón de Aquiles o sobre los párpados. Hinchazón en los tendones de la mano. Un anillo brillante en el borde del iris del ojo.

En estos casos, los afectados deben consultar a un médico inmediatamente. Cualquier persona mayor de 35 años tiene derecho a una revisión general por parte de su médico de familia cada tres años, durante la cual también se deben controlar sus niveles de colesterol. esto suele pasar Medición de la presión arterial y prueba de orina. Las personas menores de 35 años pueden hacerse este examen general una vez, a partir de los 18 años.

