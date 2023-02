RTL anuncia profesionales: los espectadores están molestos

RTL ha anunciado oficialmente a los profesionales de la nueva temporada de ‘Let’s Dance’.Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

El 17 de febrero, “Let’s Dance” comienza su temporada número 16. Participantes Gente famosa Me han asegurado desde hace unos días que, entre otras cosas, la hija de Baker, Anna Ermakova, Jens “Knusi” Knusala y Sharon Batiste llegarán a la pista de baile. La radio ha anunciado oficialmente los profesionales que van a empezar a trabajar. El anuncio enfureció a algunos, ya que se perdieron varios favoritos de los fanáticos.

“Let’s Dance”: The Professionals para la temporada 16

Las mujeres son Kristina Luft, Ekaterina Leonova, Isabel Edvardsson, Katherine Menzinger, Maria Maxina, Patricia Ionel y Renata Lusin. Con Mariia, Ekat consigue un nuevo compañero de casa y los dos a menudo aparecen juntos. Instagram. Pero no son hermanas ni primas como son RTL Espectáculos. Rumores similares han sido causados ​​por hashtags como “#sisterlove”, con los que Ekat frecuentemente guarda fotos de los dos juntos.

Pero el debutante también tiene precio y Malika Dzumaeva, por ejemplo, no está en la lista. El hecho de que todavía no se muestra en la temporada 16. Medios de comunicación social Nada bueno, como lo demuestran los comentarios en Instagram. “Esto no es posible, ¿por qué Malika está desaparecida?” Un usuario, por ejemplo, está frustrado. la publicación dice:

“Prefiero a Malika que a Patricia. Con ella, siempre tengo la sensación de que ella quiere verse bien y no su pareja de baile. Es una gran bailarina, pero de alguna manera no es natural”.

Ya está claro que RTL no puede complacer a todos, y lo mismo ocurre con los profesionales masculinos.

“Bailemos” sin Evgeny Vinokurov

Alexandru Ionel, André Sebes, Christian Polanque, Massimo Senato, Vadim Garbuzov, Valentin Lucin y Zsolt Sandor Cheki conforman el elenco masculino en 2023. Entonces Evgeny Vinokurov no está incluido, ¿qué aficionados Presente una queja de inmediato a través de la publicación en las redes sociales de RTL. Aquí puedes leer, entre otras cosas:

“Falta uno de los mejores: Evgeny Vinokourov. Es una pena”.

Los fanáticos de Let’s Dance tendrán que prescindir de Evgeny en 2023.Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Ahora solo quedan visibles los pares concretos. Tradicionalmente, con quién bailar solo se determina al comienzo de la temporada. Sin embargo, los fanáticos también tienen deseos al respecto: en Instagram, por ejemplo, un seguidor dice que Ikat y el ex gimnasta profesional Philip Bowie harían una linda pareja de baile.