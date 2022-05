Rueda de prensa con Scholes: “No quiero opinar sobre Lambrecht”, bromea el presidente argentino

BDurante una conferencia de prensa conjunta con el invitado estatal Alberto Fernández el miércoles, se le preguntó al presidente de Argentina, el presidente Olaf Scholes, sobre la evaluación del vuelo en helicóptero por parte de la ministra de Defensa, Kristin Lambrecht, y su hijo.

Como antes se había hecho otra pregunta sobre la distribución de armas, Scholes dirigió a su compañero argentino Fernández con una sonrisa en el rostro. Él respondió entre risas: “Gracias a Dios no tengo que responder esa pregunta, de lo contrario será muy complicado. No quiero comentar sobre eso”, dijo, y le pidió al periodista que repita su otra pregunta. Me impresionó mucho la segunda pregunta, yo fui la primera. Se me olvidó la pregunta”, bromeó.

Luego, Scholes finalmente comentó con una frase sobre Lambrecht. “Como saben, el Ministerio de Defensa ha declarado que se han cumplido todas las normas”, dijo el Canciller.

“Una guerra con consecuencias en todo el mundo”

Entre otras cosas, Scholz había dicho anteriormente que Ucrania aún tendría que lidiar con los efectos de la guerra de los “cien años” debido a los artefactos explosivos en todas partes. “Cualquiera que viva en Alemania sabe que las bombas que cayeron aquí durante la Segunda Guerra Mundial todavía se encuentran hoy”.

El presidente agregó que la guerra de ocupación rusa no era solo una guerra contra Ucrania, sino también una “guerra con consecuencias para todo el mundo”, citando los precios de la energía y los alimentos y la amenaza de hambruna en los países más pobres.

Sigue leyendo

Fernández lo confirmó: “América Latina está experimentando los efectos de la guerra. Las sanciones contra Rusia tienen repercusiones no solo en Rusia sino en todo el mundo.

Centroamérica ya cuenta con áreas que se han vuelto desérticas producto del cambio climático, donde ya no se puede practicar la agricultura. La guerra también hizo subir los precios de los alimentos y la energía. “Esto ya no es un problema entre la OTAN y Rusia o entre Ucrania y Rusia. Es un problema para el mundo”. La guerra debe parar.

Sigue leyendo

Explicó que Argentina, que tiene grandes reservas de gas de esquisto, también quiere suministrar gas LNG a Alemania. “Tenemos muchas concesiones, incluyendo hidrógeno verde y azul. Alemania tiene una larga historia de inversión en Argentina y puede contar con nosotros. Después de España, es la segunda escala de Berlín en el viaje de Fernández a Europa. Luego viajará a París para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron.

Puedes escuchar nuestros podcasts WELT aquí Para mostrar contenido incrustado, los proveedores de contenido incrustado como proveedores externos requieren esta aprobación, que requiere su consentimiento revocable para enviar y procesar datos personales. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor en “Activado”, usted acepta esto (se puede retirar en cualquier momento). El artículo 49 (1) (a) incluye su consentimiento para la transferencia de datos personales específicos a terceros, incluidos los Estados Unidos, de conformidad con el RGPD. Puedes encontrar más información sobre esto aquí. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través del interruptor y la privacidad en la parte inferior de la página.

“Change of Power” es un podcast WELT de Docker Rosenfield y Robin Alexander. Cada miércoles. Suscríbete con otros Podcasts de Apple, Spotify, música amazónica, Rompecabezas O por RSS Feed.