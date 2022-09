¡El ex boxeador debe informar al ejército ruso!

¿Desde pequeños delincuentes hasta boxeadores profesionales y criminales de guerra?

El ex campeón de boxeo ruso y diputado de la Duma Nikolai Valuev (49) está considerando ir a la guerra contra Ucrania. Valjov dijo que ya había recibido un aviso de su retiro y que “por supuesto” enviaría un informe a la oficina de alistamiento en los próximos días.

El ex boxeador ha sido miembro del vulnerable parlamento de Rusia desde 2011, junto con otros lamentos de celebridades rusas. Es miembro de la facción Abnik del partido Rusia Unida de Putin.

El ruso se prende fuego “¡No quiero seguir adelante!” Fuente: Novaya Gazeta, Twitter / @Gerashchenko_en 27/09/2022



Leer también

Valuev coronará su carrera criminal yendo a la guerra. El ruso de 2,13 metros de altura trabajó en la década de 1990 como cobrador de deudas de la mafia antes de dedicarse al deporte profesional. Al final volvió a los bajos fondos: como diputado del partido del Kremlin, que blandía el papel del dictador Vladimir Putin (69) en la Duma del Estado.

Como diputado en la Duma Estatal, Valuev ya apoya la guerra criminal en Rusia. En primer plano, tendrá la oportunidad de participar directamente. Valuev ni siquiera tiene que ir a la guerra: como miembro del Parlamento, está exento de movilización.

Valuyev quiere informar a la oficina de alistamiento “la próxima semana”. Foto: Alianza Fotográfica / Anton Novoderezhkin / TASS / dpa

Sin embargo, Valuev se mostró patriótico en su canal de Telegram. Al publicar un borrador de su aviso, Valuev escribió: “Cuando la patria llame, iré”. De hecho, Valuev debería haberse presentado a la oficina de reclutamiento días atrás, pero no pudo hacerlo debido a su trabajo parlamentario. El gigante ruso prometió “la próxima semana”.

interesante también

¿Cuán grandes son las posibilidades de supervivencia de Valuev?

El asesor presidencial ucraniano Oleksiy Aristovich (47) explicó en una entrevista con BILD que los primeros reclutas rusos que llegaron al frente como parte de la movilización ya habían sido asesinados.

Aristovich a Bild: “Están mal equipados, no tienen medicamentos y están armados con rifles oxidados. No tienes absolutamente ninguna educación. Ni siquiera tienen una mala educación, no tienen educación, es horrible. Es como un profesional boxeador luchando contra un alumno.

Valuev tiene una larga historia con Ucrania. En 2010, los rusos se negaron a luchar contra Vitali Klitschko (51 años, ahora alcalde de Kyiv). Luego, el ucraniano llamó a Valuev “un conejo asustado”.

Haga clic aquí para registrarse en el boletín.