En Buenos Aires, incluso cuando llueve, las aceras se limpian con mangueras. Ahora el presidente Millay no quiere subvencionar el agua ni la electricidad.

Muchas veces me he preguntado si a mi perra Pinky realmente le gusta nuestro paseo recién lavada cada mañana. Después de todo, olfatear cada rincón en busca de ellos es una parte tan importante de orinar y defecar. Pero ¿y si huele a productos de limpieza en lugar de a los perros del vecino? Todas las mañanas, aunque llueva, los conserjes lavan las aceras con un potente chorro de manguera. La cantidad de agua utilizada parece similar a las necesidades diarias de una ciudad pequeña de tamaño mediano. Puede que termine pronto. Porque el precio del agua se ha triplicado.

La excepción son los medidores de agua en Buenos Aires. El consumo de agua se calcula a tanto alzado. La cantidad de agua que se necesita en una casa o edificio se evalúa y se distribuye proporcionalmente a los inquilinos individuales de una casa. No importa si la piscina se llena a diario, aunque el grifo se abra una sola vez. Hace unos años, el municipio ofreció instalar contadores de agua de forma gratuita. Sin embargo, fracasé estrepitosamente con una propuesta relacionada en la siguiente reunión de la casa. “No, es mejor no hacerlo, de lo contrario pagaremos aún más”, dijeron en ese momento.

Una vez le pregunté a un conserje si sabía de la enorme cantidad de agua que utilizaba todas las mañanas para lavar las losas del pavimento. “El Río de la Plata está lleno de ellos”, fue su respuesta. Pero ¿piensa también en el consumo energético del agua del río hasta que sale del grifo como agua potable? La respuesta fue una expresión que oscilaba entre la pregunta y el enfado. A partir de entonces, Pinky y yo evitamos su zona de chapoteo.

Pinkie saluda al boxeador desde la calle paralela meneando la cola. Pronto obtendrá el tema Cargos por agua. Ahora paga 21.000 pesos al mes en lugar de los 7.000 anteriores, dice el maestro del boxeador, quien siempre se declara inmediatamente partidario de Miley. Qué bueno que el Presidente siga cerrando el grifo de los subsidios. “Todos sus antecesores se fueron, incluida Cristina Kirchner”, afirma.

El aire acondicionado estaba encendido a tope

Desde la Gran Recesión de 2001, las facturas de agua, gas y electricidad se han mantenido bajas gracias a los subsidios gubernamentales. Lo que en su momento se consideró una acción social temporal, se ha convertido en un desastre con el paso de los años. Todos los intentos de cambiar esto han sido tibios o fracasados. Para generaciones de argentinos, el agua corriente, el gas y la electricidad han sido baratos y subsidiados. Cuando se trata de quejarse de facturas elevadas, ahorrar agua o energía forma parte del vocabulario de muy pocas personas.

“Miley no tiene nada que ver con la protección del medio ambiente”, admite el boxeador. “Recorta las subvenciones sólo porque quiere eliminar el déficit del presupuesto estatal.” Sin embargo, ahora todo el mundo se queja del aumento de los aranceles, pero por primera vez están reconsiderando su propio consumo. “¿A cuánta gente no le importa si el grifo gotea? ¿Cuántas personas salen de casa y dejan el aire acondicionado encendido en total? él pide.

Pinky ahora encuentra a Reena y se la lleva. Reina es una portera que llegó procedente de Rosario hace unos meses. Su dueño dice que las aceras en Rosario no se limpian a fondo desde hace mucho tiempo. Aunque Rosario está situada directamente junto al río Paraná, el agua allí es desde hace tiempo más cara que en la capital. Estaba sorprendida de lo barato que era todo aquí hasta ahora.

Esto también se aplica a las tarifas de electricidad, gas y transporte público, que desde hace años son muy bajas o no están subvencionadas en todo el país, afirma. La gente de la capital no debería sorprenderse si no hay solidaridad de otras ciudades.