Se anunció la muerte de Prigozhin y se depositaron flores frente a la residencia de Wagner.

aEl líder mercenario Yevgeny murió exactamente dos meses después del día en que se rebeló contra el poder del Estado ruso. Prigozhin Después de un accidente aéreo en Rusia declarado muerto Él era. el Autoridad de Aviación rozayotsia Él y el comandante del Grupo Wagner, Dmitry Utkin, lo incluyeron entre las 10 personas a bordo del avión estrellado. el Ministerio de Ayuda en Casos de Desastre Manifestó que según información preliminar no hubo sobrevivientes.

El canal Grey Zone Telegram, que Prigozhin utilizaba para distribuir sus vídeos, también informó de su muerte el miércoles por la noche. Uno confirmación oficial O no hubo pruebas claras de ello hasta el jueves por la mañana. uno también opinión Gobierno del presidente Vladimir ponlo adentro Me paré.

Soldados rusos cerca del lugar del accidente. Foto: AFP/Olga Maltseva

antes Sede de Wagner en San Petersburgo El jueves la gente puso flores, velas y parches con el logo de Wagner. “No tenemos palabras”, dijo a la AFP un hombre enmascarado frente a la sede de Wagner en San Petersburgo. Vestido con un casco y una chaqueta con el logo de la organización, pidió el apoyo de Prigozhin “y de todos nuestros líderes”.

Hombres frente a la sede de Wagner el miércoles por la noche Fuente: Associated Press/Dmitry Lovetsky

Se han colocado flores Fuente: Reuters

La gente está de luto en San Petersburgo Fuente: Reuters

Según Rosawiatsia, el avión privado Embraer se estrelló noroeste de Moscú en la región de Tver. El coche estaba de viaje de Moscú a San Petersburgo. Sin embargo, la zona gris y algunos blogueros militares estaban corriendo la voz. tesisQue el accidente no fue un accidente. La zona gris hablaba de uno. lanzamiento a través de ruso antiaéreo. Un folleto decía: “Prigozhin ha muerto como resultado de las acciones de los traidores a Rusia, ¡pero incluso en el infierno será el mejor!”. La muerte de Prigogine y Utkin -si se confirma- abandonará el escenario Grupo Wagner sin liderazgo claro detrás.

Siga las novedades en nuestra transmisión en vivo aquí

Prigozhin será asesinado Consecuencias graves El periodista militar Roman Sapunkov escribió en Telegram. “La gente que dio las órdenes no comprende el estado de ánimo ni la moral del ejército”. Prigozhin era muy popular entre los soldados por sus críticas al liderazgo del ejército regular y algunos de los éxitos de sus mercenarios en el campo de batalla.

Puedes escuchar nuestros podcasts WELT aquí Para mostrar contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado como proveedores de servicios externos requieren dicho consentimiento. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor en ON, usted acepta esto (que puede revocarse en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a terceros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con el artículo 49(1)(a) del RGPD. Puedes encontrar más información sobre esto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través del interruptor y mediante la Política de privacidad en la parte inferior de la página.

Además de: un Otro jet privado, asignado a Prigozhin y, según datos del vuelo, también se dirigía a San Petersburgo, regresando después del primer accidente aéreo y aterrizando posteriormente en Moscú. El lunes, el líder de Wagner apareció en una zona desértica en su primer discurso en vídeo publicado desde el motín del grupo mercenario y el anuncio de reclutas en África.

El avión estrellado de este tipo. Embraer Legacy registró 600 sedes de aviación internacional hace más de 20 años, según el sitio web. solo un accidenteLo cual se debió a un error de la tripulación, no a una falla mecánica. Embraer dijo que la compañía está cumpliendo con las sanciones internacionales impuestas a Rusia y no ha realizado ningún mantenimiento al avión desde 2019. Según los datos de vuelo, la máquina no mostró signos de ningún problema hasta que se estrelló repentinamente en los últimos 30 segundos. En los medios rusos se especula que el avión pudo haber sido derribado por uno o más misiles tierra-aire. Reuters no pudo confirmar estos informes.

BIDEN: No está sucediendo mucho en Rusia que Putin no haya hecho

Informe a la oficina del presidente de EE. UU. presidente joe biden sobre el accidente. “No sé exactamente qué pasó. Pero no me sorprende. (…) No está sucediendo mucho en Rusia que Putin no haya hecho, pero no sé lo suficiente para saber la respuesta”, dijo Biden. dicho.

“Prigozhin firmó su sentencia de muerte en el momento en que se detuvo a 200 kilómetros de Moscú”, dijo Mykhailo Podolyak, asesor del presidente Volodymyr Zelensky, refiriéndose al levantamiento del grupo mercenario contra el Kremlin exactamente dos meses antes. Una exclusión tan aparente, si ocurre, es una señal directa para las elites de que en Rusia han comenzado los brutales asesinatos de su propio pueblo. Al hacerlo, Moscú también está enviando una señal a sus militares “de que realmente no hay héroes ahí fuera y que cualquier traición será castigada con la muerte”.

Joe Biden habla con los periodistas después de una clase en South Lake Tahoe Foto: AFP/Mandel Ngan

así como el presidente del comité de defensa, María Agnes Strack Zimmerman (FDP), por la supuesta muerte de la cabeza de Wagner no me sorprende. “La noticia no es realmente sorprendente”, dijo a RND. “Se suponía que Prigozhin pagaría con su vida su ataque a Putin: Satán enreda a Satán.” Pero Putin y sus compinches en el Kremlin están claramente muy nerviosos.

¿Qué pasará con varios miles de luchadores de Wagner?

antes exactamente dos Meses Las fuerzas de Wagner se amotinaron y marcharon hacia Moscú a petición de Prigozhin, aunque los antecedentes de estos acontecimientos siguen sin estar claros en la actualidad. Para el presidente ruso Putin, que no tolera el cuestionamiento público de su autoridad, fue un golpe sin precedentes a su posición de poder. Luego llamó traidor a Prigozhin. Incluso si los dos hombres se volvieran a encontrar más tarde, muchos expertos suponían que Putin nunca perdonaría a su ex socio por su desobediencia.

El grupo de mercenarios Wagner creado por él primero llevó a cabo misiones especiales no oficiales para el Estado ruso en Siria, luego también en varios países africanos y finalmente luchó en Ucrania. Y recientemente, el lunes, el líder mercenario habló con un vídeo desde África. No está claro de qué varios Mil luchadores de Wagner Seguirá después del motín. Bielorrusia Se han ido y ahora han perdido a su líder.