Se dice que el aceite de oliva en el café reduce el colesterol y fortalece el corazón

Café y aceite de oliva: ¿simplemente mezclar dos cosas sagradas de la cocina italiana? Starbucks hizo eso. Los críticos se muestran escépticos acerca de esta combinación, pero se dice que es saludable.

En Italia es costumbre tomar espresso en el bar. Agregue un pequeño trozo de postre y un desayuno típico italiano está listo. En Italia: nada de experimentos con café. Lo contrario es cierto en otros países, sobre todo en los Estados Unidos. Hay mezclado y mezclado, lo que contiene cosas. El capuchino con mucha nata, caramelo y sirope de canela es uno de los cafés menos exóticos de aquí.

Se dice que el café Olito tiene un efecto laxante

La nueva innovación de Starbucks contiene dos clásicos de la cocina italiana: el café y el aceite de oliva. la llamada cafe “olito” Debe tener un sabor aterciopelado a nuez, pero también puede tener un fuerte efecto laxante en algunas personas. Esto dijeron los agentes al canal de noticias CNN Informaron que tuvieron que correr al baño más cercano después de comer oliato.

¿Café solo con azúcar, con leche o incluso con aceite de oliva? Todos tienen su receta favorita. © Imago

Sin embargo, también se dice que la bebida tiene efectos positivos para la salud. Por ejemplo, los pacientes hipertensos pueden beneficiarse de una bebida de moda porque el aceite de oliva hace que la cafeína sea absorbida por el organismo a menor velocidad. En consecuencia, el efecto hipotensor de la sustancia es menos fuerte.

Aceite de Oliva Saludable: Por qué Deberías Consumirlo Todos los Días

El efecto del aceite de oliva de alta calidad no se limita solo al corazón y al sistema circulatorio. seguro de salud Sí Enumera los efectos de los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados del aceite de oliva en el cuerpo:

Los ácidos grasos del aceite de oliva ayudan a reducir los niveles de colesterol malo en la sangre. Como resultado, disminuye el riesgo de desarrollar aterosclerosis o endurecimiento de las arterias.

Las sustancias vegetales secundarias contenidas en el aceite tienen un efecto antiinflamatorio y citoprotector.

La vitamina E que contiene es un antioxidante que tiene un efecto protector sobre el corazón y los vasos sanguíneos. Tomar antioxidantes también reduce el riesgo de cáncer.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.