Si dijiste 4 de estas 7 oraciones, ¡debes estar trabajando en tu pensamiento!

Los fundamentos en breve El pesimismo es una actitud negativa ante la vida.

Puede haber diferentes razones por las que las personas son pesimistas: educación, experiencias negativas e inseguridad, por ejemplo.

El optimismo es lo opuesto al pesimismo.

¿Tu vaso está Medio lleno o medio vacío? Con nuestras siete preguntas, descubrirás si realmente eres un pesimista y debes trabajar en tu forma de pensar.

Esto indica que eres pesimista.

Es mejor que un optimista se equivoque que un pesimista que siempre tiene la razón, ¿conoces el dicho? Si vives la vida como un optimista o un pesimista determina directamente qué tan feliz eres. Por supuesto que no es la única pieza del rompecabezas de la felicidad personal, pero afecta muchas áreas de tu vida. Por cliché que suene, el optimismo es aquello que nadie se da cuenta de nosotros y que se queda con nosotros, incluso cuando las cosas no van bien.

Ser optimista no significa estar siempre de buen humor, ni significa creer siempre en el bien de todo y de todos. Más bien, significa no perder la esperanza y enfrentar los desafíos y los momentos difíciles con una actitud de confianza y afirmación de la vida. El optimismo está íntimamente relacionado con la manifestación: muchas personas están convencidas de que pueden crear su propia realidad con el poder de sus pensamientos. Por supuesto, esta actitud también tiene un impacto en tu carisma.

Esto va en contra del pesimismo, también conocido como actitud desdeñosa. Las personas pesimistas no tienen una actitud positiva, a menudo son escépticas, tienen pocas o ninguna expectativa y prácticamente han perdido la esperanza (de una buena vida). Hay dos tipos diferentes de pesimistas: los que muestran sus opiniones a todo el mundo sin que se lo pidan y crean un ambiente tóxico, y los que ya se han dado por vencidos pero suelen mantener una actitud negativa hacia sí mismos. De cualquier manera, el pesimismo pesa mucho sobre ti y los que te rodean.

Nadie es pesimista solo porque está teniendo un mal día o porque le cuesta creer en lo bueno. Todos conocemos estas etapas. La diferencia es la actitud básica ante la vida.

Los pesimistas asumen que la causa de los eventos desagradables es permanente y universal. Además, llevan estos hechos negativos al público en general, es decir, a toda su vida. Puede provenir de baja autoestima y mucha insatisfacción. No es raro que los pesimistas se culpen a sí mismos por lo que les sucede.

¿Pero qué hay de ti? ¿El vaso siempre está medio lleno o medio vacío para ti? Estas son las frases comunes que a los pesimistas les encanta decir. Si esto te suena familiar, ¡es hora de trabajar en tu visión de ti mismo, tu vida y el mundo! Cambia lo que puedes cambiar y aprovecha todo lo que tienes por sentado.

1. “Prefiero no esperar nada antes de enojarme después”.

¿Estás tratando de protegerte al no tener expectativas de nada ni de nadie? ¡Date una oportunidad a ti y al mundo! Tienes derecho a tener expectativas sobre las personas y las situaciones, pero también debes hacer algo al respecto.

2. “Supongo que lo peor, la decepción no será tan grande”.

Esta sentencia surge principalmente por autoprotección, pero lamentablemente no es el camino correcto. No solo es importante para su salud mental comenzar de manera positiva. Por supuesto, puede ocurrir el peor de los casos, ¡pero no tiene por qué! Qué desperdicio de energía cuando eres negativo todo el tiempo.

3. “¡Solo soy realista!”

¡Un clásico entre los pesimistas! Sí, a algunas personas les iría bien con un poco de ingenuidad, pero ¿qué significa “realismo” en este contexto? Esta es una indicación de que no envidias a los demás por su suavidad de corazón y su actitud positiva hacia la vida.

4. “Siempre es bueno mirar los negativos primero”.

¿Es realmente? No haríamos la mayoría de las cosas emocionantes y gratificantes de la vida si nos enfocáramos primero en los aspectos negativos. Porque siempre ha estado ahí, y si no está ahí, no es particularmente difícil para los pesimistas encontrarlo.

5. “Soy una de esas personas que siempre tienen mala suerte”.

Esta es una línea muy fina, porque a menudo hay mucha autocompasión escondida detrás de esa oración. Sí, hay personas que son especialmente afortunadas en la vida y otras que tienen que trabajar o luchar más duro por su felicidad. Sin embargo, no obtienes nada teniendo eso en mente constantemente y menospreciando a los demás. ¡Enfócate en tu vida y mejora todo lo que puedas!

6. “Cuando me sucede algo bueno, soy escéptico al principio”.

¿Tuviste una gran cita o fuiste aceptado para un trabajo? En lugar de simplemente disfrutar el momento y sentirse feliz, ¿cuestionas directamente todo el asunto? ¿Es demasiado bueno para ser verdad? Debe haber algo mal con eso? ¡Por favor no!

7. “A menudo me maravillo de la credulidad de los demás”.

¿La mayoría de las personas que te rodean son ingenuas y se dirigen directamente a su perdición? ¿Alguna vez has pensado en confundir ingenuidad con optimismo?

Conclusión: si dices o piensas 4 de estas frases (o incluso más) una y otra vez, lo más probable es que tengas una actitud muy pesimista ante la vida. Trabaja en ello, para que puedas estar más en paz contigo mismo y con tu vida.