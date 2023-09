Se dice que Kadyrov, el “perro de sangre” de Putin, está en coma

Página principal Política

Kadyrov ataca a un ex militar: no quiere involucrarse. (Foto de archivo) © Alexei Druzhinin/DPA

Según muchos informes, Kadyrov, el sabueso de Putin, está gravemente enfermo. Un experto ahora contradice claramente estas declaraciones a IPPEN.MEDIA.

Actualización del 15 de septiembre a las 23:19 horas: Harold Chambers dijo cuando se le preguntó sobre la salud de Ramzan Kadyrov IPPEN.MEDIALo único que se puede decir es que su estado parecía haberse deteriorado y que en ocasiones llevaba un dispositivo médico en la mano. El analista del Instituto de Investigación de Política Exterior también cree que el líder checheno sufre problemas renales, como confirmó Elena Milashina del Instituto de Investigación de Política Exterior. Gaceta Nueva Ha sido reportado.

Sin embargo, según Chambers, no hay datos que respalden el supuesto viaje a Moscú el 7 de septiembre. Según su investigación, el avión de Kadyrov no se movió ese día y no hubo otros vuelos no comerciales. Lo que le parece más sospechoso es un avión privado Gulfstream no identificado que venía de Dubai y partía hacia Ankara unas horas más tarde.

Calificó de “muy sospechoso” el hecho de que los rumores sobre Kadyrov aparecieran poco después de la muerte del ex Ministro de Salud checheno, Alkhan Suleimanov. Se dice que fue el médico personal de Kadyrov y supuestamente lo enterró vivo. Por lo general, estos informes sólo hacen referencia a “fuentes y pruebas cuestionables y anónimas”, según el experto.

Actualización del 15 de septiembre a las 21:30 horas: El hecho de que Ramzan Kadyrov se encuentre en estado crítico se está extendiendo como la pólvora. Sin embargo, Harold Chambers ha cuestionado este informe. El analista del Instituto de Investigación de Política Exterior dijo en Twitter que los canales de oposición chechenos condenaron los rumores y los calificaron de infundados. Se trata simplemente de una guerra de información en la que las fuentes son “completamente poco fiables”.

¿Putin preocupado? Kadyrov se encuentra en estado crítico

Primer informe del 15 de septiembre: MOSCÚ – Ha habido mucha especulación sobre la salud del gobernante de Chechenia, Ramzan Kadyrov. Ahora se dice que la condición de Kadyrov, también conocido como el perro de sangre de Putin, ha empeorado. “La información ha sido confirmada por diversas fuentes en los círculos médicos y políticos. No se trata de heridos. Todavía hay otros detalles que deben aclararse. El representante del Servicio Principal de Inteligencia de Ucrania, Andrey Yusov, dijo en voz alta: “Él Ha estado enfermo durante mucho tiempo y estamos hablando de problemas de salud sistémica. Retrasar. Se dice que Kadyrov está en coma, informaron varios canales de Telegram.

Kadyrov fue trasladado en avión a Moscú. Evidentemente los médicos locales no pudieron ayudarle, por lo que regresó a Chechenia. Así lo informó el sitio web ucraniano “Obozrevatel”. Ahora se espera que Kadyrov sea trasladado al extranjero para recibir tratamiento, muy probablemente a los Emiratos Árabes Unidos. Desde hace algún tiempo, crecen los rumores de que padecía graves problemas renales e incluso secuelas de un intento de envenenamiento.

Kadyrov desmintió los rumores de que su estado de salud fuera crítico

El jefe de Estado checheno, Ramzan Kadyrov, confirmó recientemente que goza de buena salud. “Estoy sano y lleno de energía”, dijo Kadyrov en una publicación en Telegram (marzo de 2023), añadiendo que “lamentaba preocupar” a todos los que esperaban que se tratara de “una enfermedad incurable”. “Como siempre, practico deportes, hago senderismo en las montañas y resuelvo cuestiones importantes para el desarrollo de la república”, dijo Kadyrov.

Kadyrov es uno de los colaboradores más cercanos del presidente ruso Vladimir Putin. Al igual que el exjefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, Kadyrov es conocido por su brutalidad. Recientemente, el canal de Telegram “VChK-OGPU” informó esto Kadyrov, el viceprimer ministro checheno Alkhan Suleimanov, fue enterrado vivo Dejar. Culpó a Suleimanov, que también era su médico personal, de sus problemas físicos. Le puso inyecciones, que Kadyrov cree que lo enfermaron, e incluso lo acusa de envenenarlo. (Buhi)