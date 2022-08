Se jubila el antiguo director de Freiburg Aids-Hilfe – Freiburg

Ulrike Hoffmeister dirigió Freiburg AIDS durante 19 años. Ahora ella está jubilada. Su vida estuvo marcada por el tema de la salud: desde la temprana muerte de su padre hasta el tema central del SIDA.

No se esperaba que el tema del SIDA tuviera un impacto significativo en la vida de Ulrike Hoffmeister (63). Pero enfrentó enfermedades temprano: cuando tenía siete años, su padre enfermó de cáncer. Murió cuando ella tenía nueve años. Más tarde, como trabajadora social, experimenté todas las fases del tratamiento del SIDA, desde los dramáticos comienzos a mediados de la década de 1980 hasta las buenas opciones de tratamiento en la actualidad. En julio, Ulrike Hoffmeister se jubiló como jefa del Servicio de SIDA.

Participación política temprana

Ulrike Hofmeister dice que la muerte prematura de su padre y tener que despedirse dejó una gran huella en su familia. Sin embargo, su infancia fue segura y el ambiente era amoroso. Nació en Bruselas en 1959. Sus padres regentaban una tabaquería que más tarde su madre regentaba sola. Durante la década de 1960, cuando su padre enfermó, aún no se hablaba de cáncer. El padre murió sin que nadie le dijera su diagnóstico, y en ese momento se asumió que era mejor para el paciente.

Ulrike Hoffmeister se volvió políticamente activa desde el principio. Estudió trabajo social en Fulda. Durante el año de su ingreso en un centro de adicción a las drogas en 1984, conoció por primera vez a personas que vivían con el VIH. El SIDA también fue un tema importante para sus amigos homosexuales. Esos eran los días en que todavía abundaba la ambigüedad y la discriminación, contra las personas con VIH y contra los homosexuales, a quienes se equiparaba erróneamente al SIDA en ese momento. Ulrike Hoffmeister actualmente está reaccionando con más sensibilidad a cómo la sociedad trata con la viruela del simio.

La salud siempre ha sido un problema.

Entre 1986 y 1989, Ulrike Hoffmeister fundó la organización contra el SIDA en Pforzheim: conoció a jóvenes que no se atrevían a contarle a sus familias sobre la homosexualidad y acompañó a los infectados hasta que murieron. No fue hasta más tarde que se desarrollaron mejores y mejores opciones de tratamiento. Los medicamentos ahora son tan efectivos que las personas infectadas generalmente viven normalmente y ya no pueden infectar a otros.

De 1990 a 1993, Ulrike Hoffmeister trabajó por primera vez en Aidshilfe en Freiburg. Luego se alejó del tema del SIDA por un tiempo, pero siempre se mantuvo preocupada por los temas de salud: se formó en terapia corporal y abrió una clínica con amigos. También ha trabajado en consejería a mujeres embarazadas y personas con riesgo genético en el Instituto de Antropología y Genética Humana. En 1998 nació su hija y se mudó a Basilea con su marido. Después de la separación, regresó a Friburgo en 2001 como madre soltera. A esto le siguió el aprendizaje a distancia en salud pública en la Universidad de Bielefeld. Y cuando en 2003 se anunció el puesto administrativo de la organización contra el SIDA en Friburgo, Ulrike Hofmeisters empezó a trabajar allí durante mucho tiempo, y ahora está a punto de terminar.

Lucha mucho, logra mucho

Ha progresado mucho allí en sus 19 años, a veces “tropezando” con temas que eran importantes para ella. Entre otras cosas, una red de abastecimiento para mujeres trabajadoras que en un principio estuvo fuertemente orientada hacia los hombres, ofertas especiales para refugiados y precursoras de los actuales “registros extra”, donde se pueden realizar consejerías, pruebas, tratamientos anónimos y medicamentos para la preparación preventiva (prep). disponible, protege de infecciones.

La lucha por la financiación siempre ha sido agotadora, como resume Ulrich Hofmeister. Le gusta ir más allá en lo que respecta a la estigmatización: “Debería ser tan natural para las personas con VIH hablar sobre su enfermedad como lo es para el cáncer”, dice. Encuentras preocupante la continua discriminación contra las personas LGBT. Obviamente quiere ser miembro de AIDS y mantenerse activa de alguna manera, pero ahora tiene mucho tiempo libre.