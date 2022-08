Comienza la misión Artemis: a la luna, a Marte

Estado: 28/08/2022 19:44

El lunes, la NASA quiere enviar un cohete a la Luna con “Artemis 1” por primera vez en casi 50 años. Podría impulsar los vuelos espaciales estadounidenses al espacio profundo, pero ¿y si la misión falla?

Escrito por Kirsten Klein, ARD Studio Washington

No faltan los superlativos en esta misión: el cohete más poderoso del mundo, el vuelo más lejano que jamás hayan realizado los humanos y el tiempo más largo que una cápsula espacial puede permanecer en el espacio sin atracar. En las pruebas, la NASA ha demostrado que está lista para regresar a la Luna, pero el lunes debería demostrar que lo que fue diseñado y construido funcionará en las duras realidades del espacio.







logotipo de NDR cristina klein

Estudio ARD Washington

Aproximadamente a las 14:30 hora alemana, se abre una ventana de inicio de dos horas. Luego, un cohete portador diseñado específicamente para esta misión llamado Sistema de Lanzamiento Espacial, o SLS para abreviar, debe despegar y llevar la cápsula espacial Orion, ubicada en la parte superior, al espacio.

¡Houston, volvemos a la luna! Los ambiciosos planes espaciales de Estados Unidos Kristen Klein, ARD Washington, Temas diarios 11:15 p. m., 26 de agosto de 2022

¿El escudo térmico es duradero?

La nave espacial está programada para volar a la Luna en aproximadamente dos semanas, orbitarla varias veces durante aproximadamente dos semanas y finalmente regresar a la Tierra y aterrizar en el Océano Pacífico el 10 de octubre. La misión está programada para tomar 42 días.

La NASA no solo quiere probar si el cohete se puede lanzar con éxito y llevar con éxito la nave espacial a la luna. La última parte es especialmente importante: ¿La cápsula de Orión regresará a salvo? ¿Resiste el escudo térmico cuando entra en la atmósfera terrestre? Porque la gente ya debería estar sentada en la cápsula de Orión para la próxima misión.

Antes del inicio de la misión lunar estadounidense Artemis-1 Kristen Klein, ARD Washington, The Daily News a las 8:00 p. m., 28 de agosto de 2022

Con “Artemis 2” en 2024 por primera vez desde 1972, los astronautas vuelven a estar en órbita lunar. Con ‘Artemis 3’, las personas deberían volver a pisar la luna lo antes posible en 2025, entre ellas la primera mujer y la primera persona de color. Doce personas han caminado sobre la luna hasta ahora. Todos los estadounidenses, todos son hombres blancos.

Viaje de la Luna a Marte

Y los estadounidenses no solo quieren volver a la luna: llaman al programa Artemisa su “misión de la luna a Marte”. Junto con socios europeos y otros, ya se está construyendo una estación espacial en órbita lunar permanente dentro de unos años. “Gateway” es el nombre del proyecto y es una especie de ISS, solo que más pequeña. Los transbordadores espaciales deberían poder atracar allí y las tripulaciones deberían poder detenerse en su camino a la luna.

La “puerta” también debería ser una parada en la ruta estadounidense a Marte. La nave espacial con destino a Marte se puede probar aquí, relativamente cerca de la Tierra, antes de ser enviada más profundamente al espacio. Dado que la gravedad de la Luna es mucho menor que la de la Tierra, puedes escapar de ella más fácilmente. Los efectos de la radiación cósmica en el cuerpo humano también deberían investigarse con más detalle aquí antes de que las personas sean enviadas a Marte. Se espera que Marte esté a finales de los años 30 o principios de los 40 como muy pronto. El objetivo: ser más rápido que China.

Misión controvertida

La misión de “Artemisa” no es indiscutible. En particular, el desarrollo del vehículo de lanzamiento se retrasó varias veces y los costos se dispararon. En total, el costo de la misión se estima en $ 93 mil millones para 2025. Según la NASA, el costo del lanzamiento del cohete Artemis es de $ 4,1 mil millones. Y esto por sí solo explica lo siguiente: el inicio de “Artemis 1” no debería salir mal bajo ningún concepto.

Si tiene éxito, podría impulsar los vuelos espaciales estadounidenses al espacio profundo; si falla, podría significar el fin de las ambiciones de la NASA durante mucho tiempo. De ello se deduce que la NASA no arriesgará nada. Si surge algún problema antes del inicio anunciado el lunes a las 2:33 p. m., hora de Alemania, o si el clima no coopera, el inicio se pospondrá. Otros posibles días de inicio son el 2 y 5 de septiembre.

Por otro lado, la NASA se está preparando para una estación de tren realmente grande para el lunes. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegará para pronunciar un discurso. Herbie Hancock tocará el himno nacional y el violonchelista estrella Yo-Yo Ma interpretará “America the Beautiful” con la Orquesta de Filadelfia.

Hasta ahora, todo va según lo planeado, según la NASA. Pero al final tomará la precaución antes que la velocidad. Porque hay una cosa que no puedes soportar: No todo funciona cuando empiezas.