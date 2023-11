Se pueden ver la galaxia de Andrómeda, la nebulosa de Orión y los planetas

Página principal sepamos

de: tania bandera

¿Qué se puede ver en el cielo estrellado? El resumen mensual así lo demuestra. © Imago/Biblioteca de imágenes científicas

Las primeras constelaciones de otoño e invierno podrán verse en el cielo en noviembre, y poco a poco van reapareciendo algunos objetos de observación interesantes.

FRÁNCFORT – Cualquiera que esté familiarizado con el cielo estrellado lo verá muy claramente en noviembre: estamos en otoño, pero el invierno ya se acerca. El cielo está dominado por la constelación otoñal por excelencia: los Grandes Persas. El gran cuadrado de la constelación se eleva en lo alto del cielo después del anochecer y es un signo inequívoco del otoño, ya que también se le llama el Cuadrado de Otoño.

De hecho, sólo tres estrellas del cuadrado otoñal pertenecen a la constelación de Pegaso: Chet, Merkab y Algeneb. Alviratz o Syrah, la estrella en el extremo izquierdo del cuadrado, forma parte de la constelación vecina de Andrómeda. En esta constelación también se encuentra la conocida galaxia de Andrómeda (M31), el objeto más lejano visible en el cielo a simple vista en buenas condiciones de observación. La galaxia está a unos 2,5 millones de años luz de la Tierra y es una galaxia espiral como nuestra Vía Láctea.

Cielo estrellado en noviembre: aparecen las primeras constelaciones invernales

Hacia las ocho de la tarde aparece en el este una constelación invernal: Tauro. En su equipaje lleva un objeto celeste especialmente llamativo, que impresiona especialmente con binoculares: el cúmulo estelar abierto Pléyades (M45), cuyo apodo de “Siete Hermanas” se debe a que las siete estrellas principales son especialmente brillantes. De hecho, el cúmulo estelar abierto consta de al menos 400 estrellas y tiene unos 125 millones de años. Las Pléyades se encuentran a 444 años luz de la Tierra.

“Skycatcher” Orion también sale por el este antes de la medianoche de noviembre. Al igual que Tauro, trae consigo un cuerpo celeste particularmente interesante: la Nebulosa de Orión (M42), una nebulosa de emisión que parece colgar como una “espada” del “cinturón” de Orión. La nebulosa se puede ver a simple vista, y un dúo de investigadores descubrió recientemente en su interior objetos celestes previamente desconocidos llamados “JuMBO”. Ubicada a 1.350 años luz de la Tierra, la Nebulosa de Orión es una de las regiones de formación estelar más activas de nuestro vecindario galáctico.

Planetas en noviembre: se pueden ver Venus, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano

En noviembre se pueden ver muchos planetas en el cielo, pero no todos. El pequeño Mercurio, por ejemplo, no aparece en el cielo nocturno, y el planeta rojo Marte está cerca del Sol y, por tanto, en el cielo diurno. Las cosas son diferentes con Venus, por ejemplo. Como en octubre, se puede ver en el cielo como una brillante estrella de la mañana. También proporciona los puntos de observación más destacados de octubre, cuando la luna lo cubra el 9 de noviembre.

“Es muy estúpido que esto suceda por la mañana y, por tanto, durante el día”, afirma Sven Melchert, de la asociación Amigos de las Estrellas (VdS). fr.de de IPPEN.MEDIA a. “Pero con unos binoculares podrás ver claramente a Venus junto a la Luna. O a primera hora de la mañana, cuando todavía está oscuro, la Luna ya está muy cerca de Venus”.

Venus y Júpiter son los planetas más brillantes del cielo nocturno

Venus es el planeta más brillante de nuestro cielo. El segundo planeta más brillante es Júpiter, que alcanza su posición opuesta en noviembre, momento en el que está exactamente opuesto al Sol desde una perspectiva terrestre. Esto significa: sale al atardecer, está alto en el sur a medianoche y se pone por la mañana; es un planeta que permanece toda la noche y es particularmente brillante y grande de ver.

Si lo observas con binoculares o telescopio, podrás ver las cuatro lunas galileanas “bailando” a su alrededor. Si miras varias veces durante la noche, puedes ver que una o dos de las lunas de Júpiter desaparecen detrás del planeta gigante, para reaparecer más tarde en el otro lado. Galileo Galilei también hizo esta observación a principios del siglo XVII y llegó a la importante conclusión de que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés.

Saturno, Urano y Neptuno estarán en el cielo en noviembre

Saturno todavía se puede ver en el cielo en noviembre, pero se pone alrededor de la medianoche. Si lo observas con un telescopio podrás ver su impresionante sistema de anillos, lo que le ha valido el sobrenombre de “El Señor de los Anillos”.

Los planetas Urano y Neptuno también están en el cielo nocturno, pero necesitas un telescopio para verlos. Por lo tanto, Urano se puede encontrar toda la noche en la constelación de Aries, mientras que Neptuno está en la constelación de Piscis y sólo se puede ver antes de la medianoche.

Noviembre fue el mejor mes para las estrellas fugaces.

Es difícil de imaginar hoy en día, pero noviembre alguna vez fue considerado el mejor mes del año para las estrellas fugaces. La corriente de estrellas fugaces de Leonid alguna vez fue muy activa y clara. Pero la nube de polvo a través de la cual la Tierra vuela y lanza meteoritos está ahora tan extendida en el espacio que el máximo de las Leónidas ya no llama la atención. Melchert dice que las Leónidas son “algo que se adapta al cielo de la mañana, pero sólo a un máximo de 15 por hora” y subraya: “Podría haber una gran masa debajo, por lo que vale la pena echarle un vistazo”.

El máximo de Leonid cae el 18 de noviembre alrededor de las 6 am. En cuanto a la zona radiante, que es la zona del cielo desde donde aparecen los meteoros, se encuentra en lo alto del cielo, y la luz de la luna no perturba el proceso de observación, ya que la luna llena no será llena hasta el 27 de noviembre. (factura impaga)

