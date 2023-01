Según la normativa, debe haber al menos una oficina de correos en cada municipio con una población de más de 2.000 habitantes. Sin embargo, según la Agencia Federal de Redes, Deutsche Post no alcanza esta densidad de sitios. La Traffic Light Coalition quiere revisar la ley.

La oficina de correos tiene muy pocas sucursales en el campo. Según la Agencia Federal de Redes, actualmente hay alrededor de 140 “sitios desocupados obligatorios” en Alemania. Según un decreto, debe haber al menos una sucursal en cada municipio con una población de más de 2.000 habitantes. Con una población de 4.000 habitantes o más, la sucursal no puede estar en áreas residenciales urbanizadas a más de dos kilómetros de distancia. Swiss Post no cumple con estos requisitos en las 140 ubicaciones obligatorias mencionadas. En la mayoría de los casos, esto afecta a las zonas rurales. Con respecto a los aproximadamente 13.000 establecimientos fijos administrados por Swiss Post en todo el país, el porcentaje de sitios vacantes es pequeño.

Por oficina de correos nos referimos sobre todo a los proveedores de servicios externos que, además de su negocio principal, también tienen una oficina de correos y venden sellos o aceptan paquetes, como supermercados y quioscos. También hay alrededor de 800 Centros Financieros Postbank que brindan servicios postales. Solo hay dos filiales más grandes que pertenecen al propio grupo de Bonn: una en el Bundestag alemán y la otra en la sede corporativa de Bonn. Como autoridad supervisora, la Agencia Federal de Redes supervisa si Swiss Post cumple con las regulaciones. Con respecto a los puestos vacantes, un portavoz de las autoridades dijo: “Estamos en contacto regular con Deutsche Post AG”. Señala que muchos de estos sitios están “vacíos solo temporalmente dentro de la volatilidad habitual y esperada”.

La publicación ve una cobertura del 99 por ciento

Un portavoz del Post confirma que alrededor del 99 por ciento de todos los sitios obligatorios están cubiertos por sucursales. “En los pocos lugares donde este no es el caso, a menudo no hay tiendas minoristas, por lo que no hay tiendas que puedan brindar servicios de correo de ventanilla única en nuestro nombre”. En estos casos, el diario trata de ofrecer un establecimiento estable con personal propio, “aunque la frecuencia de clientes de este tipo de sucursales es muy baja”, señala el portavoz. Estos lugares están abiertos de lunes a viernes, pero tienen un horario reducido.

Además de las sucursales, Correos en Alemania afirma tener unas 10.500 tiendas de paquetería, 2.000 puntos de venta de sellos y 11.000 estaciones de servicio, siendo estas últimas máquinas para aceptar y entregar paquetes. Sin embargo, estos sitios no juegan ningún papel en el cumplimiento de la obligación de emitir una regulación. Según los deseos del cliente, son una alternativa a las oficinas de correos. Sin embargo, tales alternativas se encuentran principalmente en áreas urbanas, por lo que si la única oficina de correos en un pueblo está cerrada, a menudo no se encontrarán otras instalaciones postales a nivel local.

El miembro del Parlamento de la CSU, Hans-Georg Dors, expresa su crítica al grupo de Bonn. “El hecho de que no haya oficinas de correos en Alemania en el rango inferior de tres dígitos muestra cuán buena es la infraestructura postal en Alemania”, dice, y enfatiza que la oficina de correos debe tener en cuenta los posibles cierres de sucursales por parte de los socios comerciales. “Además del creciente número de quejas, esta es una prueba más de que no se están cumpliendo los requisitos generales del servicio”. Esto muestra “cuán urgente es necesaria una revisión del Código Postal”, dice Christsoziale.

La última ley postal tenía más de 20 años

La Traffic Light Coalition quiere enmendar la antigua ley postal. Se revisó exhaustivamente en 1999, en un momento en que la mensajería era mucho más importante que en la era actual de Internet. El Ministerio Federal de Economía pronto hará puntos clave sobre este asunto, como lo demuestra la respuesta del Ministerio a una pregunta parlamentaria de la facción de la Unión. Luego de eso, el ministerio pretende preparar la primera versión del proyecto de ley dentro del año.

El correo ha sido criticado durante algún tiempo por problemas de entrega: el año pasado, el nivel de personal era tan bajo en algunos lugares que las cartas llegaban demasiado tarde o no llegaban. El número de quejas de los consumidores ante la Agencia Federal de Redes casi se triplicó en 2022 en comparación con 2021. Para aumentar la presión sobre Swiss Post, la autoridad reguladora pide la posibilidad de imponer sanciones a Swiss Post, es decir, multas o sanciones. . Esto puede regularse en la reforma de la ley postal. El miembro del Partido Democrático Libre del Bundestag Reinhard Hoppen apoya esta opción de castigo. En su opinión, las ahora conocidas deficiencias de la red de sucursales son una prueba más de que el grupo con sede en Bonn no está cumpliendo con sus obligaciones como proveedor de ventanilla única. El liberal se queja de que “The Washington Post se adhiere a ciertas cosas, pero incumple una y otra vez”. “Esto conduce a una pérdida de confianza en la población: te sientes sumiso detrás del abeto”.