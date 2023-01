Semifinales del Mundial: Argentina lleva Buenos Aires a Felbach – Fútbol

Argentina está celebrando la Copa del Mundo y espera ganar su semifinal de la Copa del Mundo contra Croacia el martes (20:00 h / ART). Los fanáticos argentinos en Felback quieren gritar que Messi y compañía lleguen a la final.

Primero un partido en Buenos Aires con 50.000 espectadores, luego un partido en un avión y finalmente Felbach con 250 muchachos en un estadio de fútbol: Dominic Cessa ha visto una gran Copa del Mundo hasta ahora. El argentino-alemán de 28 años nació en Stuttgart y es hermano de los profesionales del fútbol Kevin y Nicolás Ceza.

Los Chesa son parte de la comunidad argentina en Baden-Württemberg, uno de los estados más grandes de Alemania. Se reúnen para ser vistos por el público en Fellbach para animar a su equipo nacional.

Aficionados argentinos en Felbach como Messi & Co

SoccerOlymp Fellbach ha sido durante mucho tiempo una milla de aficionados blanquiazules. Los padres de Dominic Chessa trabajan en el estadio de fútbol desde hace 16 años y lo han convertido en un lugar de encuentro para la comunidad argentina. Argentina celebró su victoria en la tanda de penaltis de cuartos de final sobre Holanda con tambores y cánticos. “Fue como un juego de baloncesto bajo techo”, dijo Dominic Sessa a SWR Sport, describiendo las escenas emocionales. 250 argentinos al estilo Buenos Aires en Felbach. Dominic Ceza estuvo recientemente en la capital argentina y lo puede confirmar.















Durante un año viajó por América del Sur y Central y, por supuesto, el país de origen de sus padres. Estuvo en Buenos Aires durante la fase de grupos del Mundial. Con 50.000 asistentes, la Albiceleste celebró su victoria por 2-0 sobre México en la fase de grupos. Sus hermanos Nicholas y Kevin también estaban allí. Los dos aprovecharon el receso de la Copa del Mundo en la liga para visitar a Dominic en sus viajes. Kevin juega en la 2ª división en Heidenheim, Nicolás en la 3ª división en SC Werl.

Espíritu mundialista en Argentina

No se puede comparar las escenas de Argentina con las de Alemania, el ambiente en casa es absolutamente emocionante, dice Cesa: “El estado de ánimo y la pasión son completamente diferentes a los de aquí”. En Argentina no se vive cansancio mundialista ni boicots como en Alemania, las calles están llenas de gente. Lionel Messi, el “salvador” de Argentina en particular, es el causante de la euforia. Sessa cuenta cómo alguien subió a la cima del obelisco de Buenos Aires, uno de los símbolos de la ciudad, y gritó: “No creemos en Dios, creemos en Messi”.















Cessa tuvo que seguir un partido de grupo decisivo contra Polonia en el vuelo de regreso a Alemania, pero ni siquiera eso empaña el ambiente. Todo el vuelo perteneció a Argentina mientras celebraban llegar a los octavos de final. Según el exjugador de la Liga Sessa, los pasajeros cantaron junto con la tripulación de cabina y “el piloto gritó”. Entre otras cosas, se postuló para el SSV Reutlingen.















Argentina espera ganar la Copa del Mundo

Sessa recordó los octavos de final contra Australia y los cuartos de final contra Holanda en el Football Arena de Felbach, donde trabajó cuando era adolescente.

Junto a sus compañeros y su familia, también animará a la Albiceleste en la semifinal ante Croacia el martes (13.12./20.00 h). Su mamá y su papá definitivamente estarían allí, al igual que su hermana. El hermano Kevin probablemente vendrá de Heidenheim después del entrenamiento, “si no está demasiado cansado”. Sólo Nicholas no puede apoyar. Vive cerca de Wehrle en Bielefeld, donde un argentino debe visitar para ver al público.

Los Sesa y sus compañeros de equipo tienen confianza, no solo para las semifinales: “Realmente creemos en el título”, dijo Dominique Sessa. Ante Croacia vaticinó un 2-0 de ventaja en el minuto 90: “Espero que nunca tengamos que sufrir un final amargo”. Hasta ahora, Argentina lo ha animado principalmente. Se cree en particular en “Dios” Messi. Era la última oportunidad para el siete veces ganador de la Copa del Mundo de llevar a su nación al título. “Él es nuestra última gran esperanza. Tenemos que disfrutarlo mientras esté cerca”.

Si efectivamente Messi está coronando lo mejor de su carrera, volverá a dar alegrías a los blanquiazules. En Buenos Aires, en un vuelo a Felbach y de vuelta por el Atlántico.