Será turbulento: así es como obtendrá un rendimiento decente en 2022

Ningún otro evento ha traído más principiantes al mercado de valores que la pandemia. Esto fue asegurado por una combinación de alta inflación y mucho tiempo de inversión. ¿Y ahora?

Todos los recién llegados que han encontrado su camino hacia el intercambio desde el comienzo de la pandemia tienen una cosa en común: aún no han pasado por una fase débil en el intercambio. Esto hay que decirlo de antemano cuando se trata de la combinación adecuada de inversiones para 2022. Aunque puede parecer aburrido y asfixiante, la cartera también incluye precauciones y sogas que salvan vidas en caso de que caigan los mercados de valores. Las órdenes de venta son la palabra mágica. Esto parece realmente emocionante. Y lo bueno de este cambio de año es que esas coberturas en particular se están volviendo muy baratas de nuevo.

La política monetaria más estricta de los bancos centrales se está haciendo evidente en todo el mundo para el próximo año. Sin embargo, algunas cosas siguen igual. “Actualmente, la vieja libreta de ahorros ya no será una opción como espacio de almacenamiento de efectivo. La inflación es de al menos dos por ciento y se incurre en otro uno o dos por ciento por cargos bancarios”, dice Thomas Meyer zu Drewer, jefe de ventas generales de Lyxor. ETF Alemania. Y beneficios negativos “. Y añade:” La conclusión es que la pérdida de riqueza para los ahorradores es del tres al cinco por ciento anual “. En otras palabras: si dejas 50.000 euros en el banco, destruyes 2.500 euros cada uno. año.

La situación es similar a la de los bonos del Estado. Siempre que la inflación supere los rendimientos de los bonos, esto es positivo para el estado porque se disculpa. A su vez, los inversores deben aceptar tipos de interés reales negativos: ingresos por intereses después de la inflación. Esto significa que los inversores pierden dinero incluso con bonos.

El stock todavía está en demanda

En un entorno de mayor inflación, tampoco hay límites de capital como propiedad, planta y equipo en 2022. Los corredores están contentos con esto, porque no son solo las historias de éxito como Biontech o la vieja Apple las que han empujado a los nuevos participantes a nuevos corredores o títulos establecidos. El almacenamiento de tragamonedas ha estado en un nivel constantemente alto desde marzo de 2020. Dado que muchos corredores también ofrecen planes de ahorro ETF, la barrera de entrada también es baja en ocasiones.

Pero, ¿cuándo puedes acceder a él? Las oportunidades de entrada se desbloquean cuando los miedos se juegan en exceso. Después de todo, el beneficio del comerciante radica en la compra. El valor se recompensa en la bolsa de valores, como lo han demostrado los últimos años. Las inversiones subyacentes a través de ETF y certificados indexados en el Nasdaq 100, Euro Stoxx 50 o Standard & Poor’s 500 forman la base de una cartera sólida y deberían representar del 50 al 70 por ciento. Aquí, también, surge un resultado importante de 2021: si bien muchas acciones se corrigieron en más del 20 por ciento en ocasiones, los índices registraron retrocesos muy leves de alrededor del cinco por ciento.

A nivel de índice, los efectos de la rotación de la industria generalmente se equilibran bien entre sí y reducen la intensidad de la volatilidad en la cartera. Además, hay bonificaciones, bonificaciones y certificados de descuento con tope, que a menudo tienen una mejor relación riesgo / retorno que una inversión directa en un activo, especialmente si las acciones solo están subiendo moderadamente.

Garantías establecidas temporalmente

Aproximadamente del 20 al 30 por ciento es adecuado para instrumentos más especulativos, según su preferencia de riesgo. Con la amplia gama de llamadas con descuento, turbinas y garantías incluidas, los inversores están a la par con los profesionales. No debes perder las garantías de alrededor del diez por ciento del volumen del depósito para que duermas bien cuando las cosas no vayan bien. Es probable que un año inusualmente tranquilo en el mercado de valores siga siendo una excepción, y las correcciones más pronunciadas del 15 por ciento a nivel del índice son comunes en un año bursátil común y pueden esperarse nuevamente en 2022. Órdenes de venta clásicas, que son especialmente baratas cuando no se preocupan Sol, adecuado para esto. Por tanto, la estrategia anticíclica es una ventaja.

El oro y Bitcoin se mencionan con frecuencia como refugios seguros. La volatilidad de la moneda digital en particular muestra que las criptomonedas son más que una medida del miedo y la codicia de los inversores especulativos. Solo aquellos que quieran apostar pueden usar certificados de Bitcoin y Ethereum. Esto al menos elimina la complicada apertura de una billetera criptográfica digital, y los papeles se pueden intercambiar todos los días de negociación. Por otro lado, el oro no debería faltar en ningún depósito equilibrado y debería tener una participación del cinco al diez por ciento.

Benjamin Feingold dirige el portal de la bolsa de valores Investigación Feingold.

Este artículo no constituye una recomendación para comprar o vender oro, acciones individuales u otros productos financieros, y no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de las declaraciones.