Tiempos difíciles para los metales preciosos: un año exitoso en el mercado de valores termina con pérdidas

El último día de negociación de 2021 en Wall Street terminará con ligeros negativos. Sin embargo, los índices líderes se comportaron de manera impresionante durante todo el año. Para los metales preciosos, por otro lado, las cosas fueron mucho menos suaves.

Las bolsas de valores de EE. UU. Se debilitaron el último día de negociación del año. el Dow Jones Perdió un 0,2 por ciento a 36,338 puntos. tecnología pesada Nasdaq Regresando 0.6 por ciento a 15,645 puntos y la amplia Standard & Poor’s 500 Perdió un 0,3 por ciento a 4.766 puntos.

En diciembre, sin embargo, el grajilla 5.4 por ciento que Nasdaq 0,7 por ciento y Estándar y deficientes 4,4%. Esto ganó un 10,7 por ciento en el cuarto trimestre, el Dow un 7,4 por ciento y Nasdaq 8,3 por ciento. A lo largo del año, las ganancias de precios han sido más pronunciadas: el Dow Jones subió un 18,7 por ciento en 2021, el Nasdaq subió un 21,4 por ciento y Estándar y deficientes 26,9%. Los tres índices subieron por tercer año consecutivo.

En Europa, el comercio se mantuvo todavía en Francia y Gran Bretaña, aunque brevemente. el Dax Ya nos despedimos el jueves de 2021. También se registraron grandes ganancias de precios en Europa a lo largo del año. la amplia Stokes 600 Fue un 22 por ciento más alto después del cierre de los principales centros de negocios, el segundo aumento más grande desde 2009. Los franceses lideraron los indicadores líderes para países individuales CAC 40 Con un aumento del 29 por ciento en el índice DAX del 16 por ciento y el británico Índice FTSE en un 14 por ciento.

Por el contrario, el año fue menos brillante para los metales preciosos. oro Cayó alrededor de un cuatro por ciento, la mayor pérdida anual desde 2015. l plata Ha caído más del 11%, más que en 2014. Paladio Cayó un 22,2 por ciento, su primera pérdida anual en seis años. platino Perdió más del nueve por ciento.

Los expertos inicialmente no esperan que las acciones sigan subiendo a principios de 2022. Sin embargo, ven margen de mejora en una trayectoria adicional del año, aunque no para saltos tan grandes como el año pasado. “A medida que el apoyo a la política monetaria se desvanece y la pandemia no ha terminado, el próximo año debería caer a un aumento de un solo dígito”, dijo recientemente Robert Grill de Merck Fink.