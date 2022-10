¡Sergio Pérez mantiene la victoria de Singapur!

“Aunque la pista estaba mojada en algunas partes, no aceptamos que las condiciones hubieran hecho imposible o peligroso para un PER mantener la distancia de longitud requerida de menos de 10 autos”.

“El auto 11 fue el auto líder en la vuelta 10. Aceptado mientras las luces del auto de seguridad aún estaban encendidas, PER no pudo mantener una distancia de 10 autos desde el auto de seguridad entre la salida de la curva 13 y la curva 14”.

“Esto sucedió a pesar de que el director de carrera había advertido al equipo que PER no respetaba la regla de longitudes de autos de menos de 10 autos entre las curvas 9 y 10. El equipo pasó esta advertencia a PER”.

“El auto 11 fue el auto líder en la vuelta 36 durante el segundo período del auto de seguridad en la carrera. Se reconoció que mientras las luces del auto de seguridad aún estaban encendidas, PER no pudo mantener una distancia de 10 autos entre la curva 13 y cumpliendo 14.”

Red Bull se reúne para la foto ganadora obligatoria. Esto se refiere a que el equipo ya sabe que no hay penalti. Todavía no es oficial, ¡pero podría haber claridad en unos minutos!

19:33

Schumacher: P6 era posible

Los puntos también fueron posibles para el segundo piloto de Haas. Pero la esperanza se acabó para Schumacher después de la llamada con Russell. “Estaba en la racha seca”, describe el alemán el accidente.

“Él quería volver a la línea seca, pero por supuesto que mi auto estaba allí. Entonces ambos sufrimos un pinchazo”, dijo Schumacher, quien no quiso culpar a Russell por el accidente.

“No puedo juzgar eso, no soy un anfitrión”, dijo Schumacher. Todavía no ha visto el incidente en la televisión y, por lo tanto, no puede juzgar. Como es sabido, los anfitriones de la carrera no impusieron penalización.

Pero también está molesto por cambiar de lugar tan pronto. “P6 habría sido posible si nos hubiéramos quedado fuera más tiempo”, dijo Schumacher. Entonces también habría evitado a Russell…