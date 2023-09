Si se trata, el riesgo de demencia disminuye

24vita Vivir saludablemente

El tratamiento de la presión arterial alta en personas mayores reduce el riesgo de demencia. Esto es lo que muestran los resultados del estudio.

La demencia es una de las llamadas enfermedades neurodegenerativas. Se trata de enfermedades debilitantes e incurables que provocan un deterioro progresivo o incluso la muerte de las células nerviosas. Existen algunos factores de riesgo que pueden promover la demencia. El factor de riesgo más común es la presión arterial alta (hipertensión). Sin embargo, el riesgo de demencia en los afectados se puede reducir si se trata su presión arterial alta.

La presión arterial alta como factor de riesgo de demencia: si se trata, el riesgo se reduce

El riesgo de demencia puede ser mayor en personas con hipertensión arterial no tratada que en personas sanas, por ejemplo. © Mono Negocio 2/Imago

La presión arterial alta en la mediana edad se asocia con aproximadamente un 60 por ciento más de riesgo de demencia. Un equipo de investigadores dirigido por Matthew J. Lennon de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney investigó para su revista La Red JAMA está abierta publicado EstanciaQueda por ver si tal asociación también existe en las personas mayores. Para ello, analizaron datos médicos de unas 34.500 personas mayores de 60 años de 17 estudios de cohortes.

Los participantes fueron evaluados según su estado al comienzo de los estudios. Finalmente, los científicos los dividieron en tres grupos: personas que recibieron tratamiento para la hipertensión arterial y personas que recibieron tratamiento para la hipertensión arterial y personas que no recibieron tratamiento. Un tercer grupo de participantes sanos sirvió como grupo de control. También participaron participantes de 15 países diferentes, incluida Alemania.

Los resultados del estudio muestran que la presión arterial alta no tratada aumenta el riesgo de demencia

Los resultados del estudio mostraron que las personas con presión arterial alta no tratada tienen un 42% más de riesgo de desarrollar demencia en comparación con las personas sanas. En comparación con las personas tratadas por presión arterial alta, su riesgo de desarrollar enfermedades nerviosas aumentó un 26%. Las personas con presión arterial alta tratada tampoco tenían un mayor riesgo de desarrollar demencia en comparación con el grupo de control sano. Los investigadores concluyen de su estudio que el tratamiento continuo de la presión arterial alta en la vejez es una parte importante de la prevención de la demencia.

