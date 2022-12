a: judith moreno

separar

La falta de liderazgo es algo normal. Sin embargo, también puede ser un signo de depresión. Dos psicólogos explican cuándo el letargo se vuelve patológico.

Probablemente todo el mundo se ha sentido letárgico en algún momento de su vida. Si tiene que levantarse de una cama caliente por la mañana, por ejemplo, la falta de motivación puede hacer que de vez en cuando pulse el botón de repetición de la alarma. Pero no siempre tienes ganas de ir a trabajar o alguna actividad divertida. Sin embargo, el letargo también puede ser un síntoma depresiones está siendo. Dependiendo de ciertos factores, puede Determine su riesgo personal de contraer la enfermedad.. Para saber si solo está apático o realmente deprimido, hay otras señales de advertencia de enfermedad mental.

¿Simplemente apático o ya deprimido? Explica el dúo psicológico.

El ejercicio no solo ayuda con el letargo, sino que también puede apoyar el tratamiento de la depresión. © Maskot / IMAGO

Según los psicólogos Stephanie Stahl y Lukas Klashinsky, el letargo y la apatía son inicialmente una condición humana normal. “Porque todos estamos física y mentalmente predispuestos a la economía y básicamente queremos evitar el esfuerzo”, explica Stahl en su columna sindicada. estrella en línea. Según Klaschinski, está en nuestra naturaleza evitar emociones desagradables y crear emociones agradables. El médium y psicólogo continúa describiendo que la falta de motivación suele ir acompañada de un miedo al fracaso.

Según Stahl, las rutinas del día a día son especialmente útiles para no perder el interés y poder celebrar el éxito. Puedes darle a la persona un marco que le brinde apoyo: “Porque cuanto más hago algo, más sentido de logro tengo, mejor estado de ánimo para continuar”. Por ejemplo, si desea hacer más ejercicio, al principio es difícil para la mayoría de las personas. Lo único que ayuda es esforzarse y hacerlo más a menudo hasta que el sistema y el cuerpo se adapten al ejercicio nuevamente. Al mismo tiempo, el deporte también puede ser una cura para la apatía. Porque asegura la liberación de la hormona de la felicidad serotonina en el cuerpo y mejora la circulación sanguínea en el cerebro. “Existe una relación positiva entre la actividad física y la salud mental”, dice Klaschinsiki.

No te pierdas nada: puedes encontrar todo lo relacionado con la salud en el boletín periódico de nuestro socio 24vita.de.

Depresión: el letargo puede ser un síntoma. ¿Cómo noto la diferencia?

Sin embargo, la falta de impulso también puede atribuirse a causas físicas. Por ejemplo, la presión arterial baja o la fatiga pueden provocar letargo y poca energía. El nivel de hormonas también tiene un efecto negativo en su conducción si es demasiado bajo. uno puede La depresión también puede ser causada por una glándula tiroides hipoactiva.. Según Klashinsky, cualquiera que luche contra el letargo debe analizar bien sus hábitos alimenticios y de sueño.

Al mismo tiempo, el letargo también puede ser un síntoma de depresión, aunque existen diferentes formas de enfermedad mental. Una Depresión de alto funcionamiento Normalmente no notas a los afectados. “Si no está seguro de si está en una fase depresiva o simplemente apático y apático, puede ser útil tener en cuenta las características clave de la depresión”, aconseja Stahl. Los signos típicos incluyen los siguientes síntomas:

depresión

pérdida de interés

Dificultades de estimulación

alejamiento

Desesperación

Sensación de vacío interior

Si los síntomas duran más de dos semanas, se denomina episodio depresivo. Los llamados cuestionarios sobre el estado de ánimo pueden proporcionar información sobre si realmente se trata de un caso de depresión. Sin embargo, solo los médicos generales, psiquiatras y psicoterapeutas hacen el diagnóstico. Luego, los expertos también deciden si la afección se puede tratar con medicamentos (antidepresivos) y/o debe ser tratado con psicoterapia. Podrías Las personas afectadas también se fortalecen mentalmente con ciertos comportamientos. con oraciones como Sin embargo, la frase “¡No te deprimas!” Desde el medio ambiente definitivamente no benefician a ningún paciente.

Depresión: Diez alimentos que pueden mejorar tu estado de ánimo Ver galería de fotos

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.