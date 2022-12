Virus: por qué somos más susceptibles a las infecciones respiratorias en invierno

Para ver el contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado como terceros proveedores requieren dicho consentimiento. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor de palanca en ON, acepta esto (que puede revocarse en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos Datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con el Artículo 49 (1) (a) del RGPD. Puede encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través del interruptor y la Política de privacidad en la parte inferior de la página.

sIncluso el nombre sugiere que el resfriado común tiene algo que ver con la estación fría. En invierno se acumula significativamente, como se puede ver nuevamente en este momento. Esto se aplica a los coronavirus clásicos y la influenza, así como al SARS-CoV-2 y los patógenos de la influenza. Los científicos han informado de una posible razón biológica por la que estos virus tienen un tiempo más fácil en el invierno.Revista de Alergia e Inmunología ClínicaEl enfriamiento de la cavidad nasal debilita los mecanismos por los cuales la membrana mucosa protege al cuerpo de los desencadenantes del resfriado viral, sin embargo, según un experto, el efecto no juega un papel particularmente importante.

Hasta ahora se conocen sobre todo factores relacionados con los rasgos físicos y el comportamiento humano: en invierno, las personas pasan más tiempo en el interior, donde los virus liberados por los pacientes están más concentrados que en el exterior, dijo el inmunólogo Percy Knoll de Clinicum. explicó la Universidad Técnica de Munich. Además, la ventilación disminuye durante la estación fría. En el exterior, en cambio, la radiación ultravioleta del sol es mucho menor que en verano. “La luz ultravioleta es más importante para los virus, los inactiva”.

Los expertos también plantean la hipótesis de que los propios mecanismos del cuerpo también juegan un papel. El equipo dirigido por Benjamin Bleier de la Escuela de Medicina de Harvard ahora ha identificado este factor: las llamadas vesículas extracelulares (EV), menos de las cuales se liberan a temperaturas más bajas. Un grupo liderado por Blair ya había informado en 2019 que las células de la nariz emiten grandes cantidades de estas diminutas partículas con propiedades antibacterianas en la mucosidad nasal cuando entran en contacto con patógenos bacterianos. Los investigadores ahora han demostrado que miles de millones de estas partículas también se liberan al entrar en contacto con patógenos virales como los rinovirus o los coronavirus.

La infección comienza en la cavidad nasal.

“Muchos virus respiratorios comienzan la infección en la cavidad nasal, que es la primera área que entra en contacto con los patógenos inhalados y es extremadamente sensible a los cambios en la temperatura ambiente”, escribe el grupo. Para dos rinovirus (RV-1B y RV-16) y un coronavirus (HCoV-OC43), probé cómo la temperatura afecta la reactividad de la mucosa nasal, en particular la liberación de EV.

Cuando la temperatura ambiente bajó a 4,4 grados, la temperatura en la cavidad nasal bajó de 37 a unos 32 grados después de 15 minutos, informaron los investigadores. Como resultado, el número de vehículos eléctricos distribuidos se ha reducido casi a la mitad (42 por ciento). Además, las propiedades antivirales de sus ingredientes se habrían resentido. Los científicos han llegado a la conclusión de que el frío puede hacer que un organismo sea más susceptible a la infección de esta manera.

El inmunólogo de Munich Percy Knoll, que no participó en el análisis, no ve ningún factor significativo en el mecanismo del aumento invernal de las enfermedades respiratorias. El enfoque experimental es interesante, dijo, pero probablemente otros factores sean mucho más importantes. Una disminución de aproximadamente la mitad no es mucho cuando se trata de virus. “Puede que solo queden cientos o miles para lograr un gran impacto”.

Además, se olvidó por completo un aspecto: “El virus también debe combatir el resfriado”. Knolle demostró que no solo los procesos en la mucosa nasal del huésped, sino también los procesos de infección eran más lentos. “Esto no se tuvo en cuenta en el estudio”. No tiene que preocuparse por resfriarse con más frecuencia porque se liberaron menos vesículas en un apartamento que estaba menos calentado como resultado de la crisis energética.

