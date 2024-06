Sin sanción para Max Verstappen

Para vosotros, por supuesto, el gran análisis en vídeo de los playoffs continúa como de costumbre durante la noche. Kevin Shuren y Christian Nimmervoll El reportaje se transmite en vivo en el canal de YouTube Formula1.de a las 3:00 a.m. .

2:05 a.m.

Pero si mañana llueve, lo cual no es improbable dada la situación actual, de todos modos todo se tirará por la ventana…

01:58 am

Pero realmente no da la impresión de que Sauber finalmente consiga su primer punto del año en la Copa del Mundo este fin de semana.

Como resultado, te quedas atrás. “No creo que Valtteri hubiera podido sacar más provecho del coche hoy: hizo una vuelta limpia y no se dejó nada atrás”, explicó.

Las cosas le fueron peor a Sauber que a Williams. Valtteri Bottas quedó en el puesto 17 y su compañero de equipo Guanyu Zhou quedó en el puesto 20 y último. El representante del equipo, Alessandro Aloni Bravi, no busca excusas.

01:50 am

“Tuvimos un buen ritmo en la Q1 y la Q2, pero en la Q3 probamos un plan diferente que no funcionó para nosotros”, dice. “La lluvia entre sesiones hizo que la temperatura de la pista bajara y tuvimos problemas para calentar los neumáticos. ” furiosamente.

01:39 am

“Debido al hecho de que el Auto 1 no estaba en el carril rápido al inicio de la sesión, las regulaciones y las Notas de Eventos del Director de Carrera (Cláusula 11, Documento 29) solo exigían que el piloto se incorporara al carril rápido tan pronto como fuera Es seguro hacerlo, lo que significa que, en caso de que haya un espacio adecuado en la cola de coches en el carril rápido, y sin obstruir innecesariamente a los coches que ya están en el carril rápido, el anfitrión confirma que se han cumplido estos requisitos y no sigue adelante. acción.

“El equipo declaró en la audiencia que habían asumido que el Coche 1 había cruzado la línea blanca continua que separa la pista rápida de la pista de fábrica cuando salió del garaje y, por lo tanto, había seguido el procedimiento descrito en la Regla 34.8 para salir del pit lane. Los autos llegaron allí en orden y los comisarios decidieron que esta suposición no era precisa para que ninguna rueda del auto cruzara la línea blanca continua que separa la pista rápida de la pista de trabajo (líneas blancas continuas) más cercanas a la pared de boxes. Las líneas blancas y/u otras áreas pintadas no son relevantes en este contexto”.

Este fue el caso de Verstappen. Además, esto no obstaculiza a otros automóviles, por lo que no hay penalización. Aquí está la justificación más completa, un poco textual:

La decisión está tomada: Max Verstappen no recibirá penalización por “empujar hacia adelante” en el pit lane. En resumen, los comisarios de carrera lo justifican diciendo que se le permite unirse a la lista de espera si hay un hueco adecuado.

01:28 am

01:14 am

01:05 am

“No sé si juega hockey sobre hielo o algo así. No le voy a dar tiempo, toda esta gente puede besarme el trasero”, dijo Ricardo. Anuncio claro.

Por eso no le sorprendió el mal resultado de la clasificación.

Con el tiempo, las cosas se pusieron “agitadas”, revela Hulkenberg, y agrega que luego terminó en un atasco. “Todo el fin de semana fue un poco duro y no fue un fin de semana limpio”, se encogió de hombros.

“Hubo un problema con el alerón, que no funcionaba correctamente. Así que decidimos cambiarlo antes de la clasificación. Eso hizo que todo nuestro plan se confundiera un poco”, explicó.

El alemán también fue una de las decepciones tras quedar eliminado de la máxima categoría. “Cambiamos el alerón trasero antes de la clasificación porque no estuve contento con el coche durante todo el fin de semana”, dice.

Así que todavía no sabe si esta mejora se debe realmente a las nuevas piezas o si la pista se adapta mejor a Mercedes en general. Cree que “en Barcelona quedará un poquito más claro”.

00:22

Hamilton: No más puños

¿Qué estaba pasando con el campeón mundial récord, que era claramente el hombre más rápido en FT3? “El coche funcionó muy bien durante todo el fin de semana”, confirma. Pero en los playoffs, precisamente, ya no tiene ningún control.

No quiere culpar al clima. “Las condiciones fueron excelentes. Las condiciones fueron perfectas, pero por alguna razón los neumáticos no me funcionaron durante toda la sesión”, dijo Hamilton.

“Conseguí fácilmente una ventaja de medio segundo en FT3 y eso fue todo”, se encogió de hombros. Al menos su compañero consiguió un buen resultado. “Espero que haga el trabajo mañana”, dijo Hamilton.