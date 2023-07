SMART aumenta las nuevas matriculaciones en junio

En el primer mes de verano de junio de 2023, la marca inteligente se convirtió en una de las inscripciones Un crecimiento del 185,8 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado. Esto coloca a la inteligencia por delante de Tesla con el SUV inteligente No. 1. El fabricante de automóviles estadounidense registró un crecimiento del 176,6 por ciento en junio.

Inteligente con una cuota de mercado del 0,6%

La marca inteligente registró 1.706 nuevas matriculaciones de automóviles en junio, que si se analiza la cuota de mercado es del 0,6 %. Para poner esto en perspectiva: Smart está a la par con Suzuki, pero todavía detrás de Nissan (1,0%) y Citroen (1,5%). Actualmente, BMW ha bajado un 1,7% con su marca Mini. Volkswagen sigue liderando con un 19,0 por ciento, seguido de Mercedes con un 9 por ciento y Audi con un 8,9 por ciento. BMW ocupa el cuarto lugar con un 7,0 por ciento.

Smart entregó sus primeros modelos No. 1 en Alemania por primera vez en el primer trimestre de 2023 y aumenta constantemente el número de entregas en Alemania. En consecuencia, la nueva generación inteligente debería volver a aumentar significativamente el número de registros en los próximos meses. El Smart Model No. 3 no seguirá, como segunda variante, hasta principios de 2024 en Europa.

Inteligente en términos de crecimiento en la parte superior

Medido al menos por un crecimiento del 185,8 por ciento, Smart ocupa actualmente el primer lugar en términos de registros, seguido de Tesla, con un 176,6 por ciento (en comparación con el valor del año anterior). En cuanto a los tipos de motores, el motor de gasolina sigue liderando con alrededor del 35,6%, seguido del híbrido con el 22,2% y el motor eléctrico con el 18,9%. El motor diésel ocupó solo el cuarto lugar para nuevos récords en junio de 2022: con un 16,7 %, la demanda del motor de encendido por compresión ya es menor que la de los otros motores mencionados.

