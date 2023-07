Soldado ruso quejándose de pérdidas

Página principal Política

Un soldado ruso le cuenta a su esposa en una llamada telefónica las pérdidas catastróficas en el frente ucraniano. Lo que no sabe: está siendo intervenido.

KYIV – Un soldado ruso parece estar profundamente frustrado con el curso de la guerra de Ucrania. En una conversación telefónica con su esposa, desarmó su bolso: le contó sobre grandes pérdidas, equipos defectuosos y faltantes, y reprendió a la dirección militar. La inteligencia militar de Ucrania interceptó la conversación y la publicó en Telegram.

El soldado también aconsejó a su esposa que no creyera todo lo que ella escribió y dijo en los medios rusos. “Los ucranianos están luchando duro y están bien equipados. Y no tenemos nada. El ruso dijo en The Correos de Kyiv citado.

La guerra de Ucrania: un soldado ruso lamenta las bajas, el equipo militar deficiente y el liderazgo

Además del equipo deficiente, también se quejó de la falta de municiones. Este ya no es el segundo ejército del mundo. Después de Ucrania, es solo el tercero. El jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, ahora en el exilio, también ha exigido repetidamente más municiones para sus combatientes.

El soldado tampoco le dio un buen poema al liderazgo militar de Rusia. Y los comandantes son “estúpidos” que continúan enviando soldados a lugares peligrosos a pesar de las “grandes pérdidas de los últimos tiempos”. Estos son impotentes. “F**k, nos follan aquí, literalmente. Y pronto nos están matando a todos aquí”.

Guerra de Ucrania: Aparentemente muchas bajas en ambos lados

A las autoridades oficiales les gusta guardar silencio sobre los soldados muertos en la guerra. Los pronósticos de bajas generalmente los hacen los medios de comunicación externos o los servicios secretos. Bróker ruso independiente área de medios Escribió que entre el comienzo de la guerra y mayo de 2023, entre 40.000 y 55.000 soldados rusos murieron en acción. Ahora se dice que Moscú está enviando mujeres a la frontera para defenderse. Los rusos están amenazados por una nueva ola de movilización.

El contraataque ucraniano no tiene ningún éxito. Soldados del frente informaron Correos de Kyiv, que la moral de las tropas está sufriendo debido a amargas batallas y grandes pérdidas. 100 metros de territorio ocupado cuestan 4-5 soldados. “Esta es la pérdida promedio”, dijo un soldado de infantería al periódico. (toneladas métricas)