Noruega: Atraparon al líder del partido robando gafas de sol. ¡Renuncie! | Política

Un par de gafas de sol elegantes. Noruega Terminó su carrera política.

Bjornar Moxsens, líder del Partido de la Izquierda de Noruega, ha dimitido. ¡El político de 41 años fue atrapado robando gafas de sol en el aeropuerto de Oslo hace más de un mes!

La cámara de seguridad captó el robo descarado el 16 de junio: cuando estaba en una tienda de Hugo Boss con su novia, se estaba probando unas gafas de sol. Luego puso las gafas en su bolsa de viaje. Luego entró en la tienda y se guardó las gafas de sol de más de 100 € en el bolsillo izquierdo de la chaqueta.

Pero un detective de la tienda le prohibió salir de la tienda y Mouxence tuvo que pagar una multa. Después de que las imágenes de vigilancia del crimen se hicieran públicas, Moxnes se enfermó a principios de julio.

► El lunes, el día anterior a su regreso de la baja por enfermedad, Moxnes admitió el robo y renunció. Escribió en Facebook: “Mucha gente me ha preguntado cómo puedo hacer algo tan estúpido. Me lo he preguntado mucho en las últimas semanas. No tengo suficiente explicación para eso”.

El día anterior, el director ejecutivo del Partido de la Izquierda de Noruega había decidido que Marie Sniff Martinussen (37) asumiría la presidencia. Moxnes ocupó este cargo durante once años.

El robo fue grabado por una cámara de seguridad. Foto: YouTube

Martinussen condenó el lunes tanto el robo como la forma en que Moxnes manejó el escándalo y dijo que no había brindado información “correcta” sobre el caso desde el principio. “Estoy enojada y decepcionada por esto y se lo dije a Bjornar de una manera muy directa y con palabras claras”, dijo en una conferencia de prensa.

Sin embargo, con la disculpa y renuncia de Moxnes tras el escándalo, el caso de Martinussen está “cerrado”. El jugador de 37 años liderará el partido hasta 2024.