Solo tres calificaciones de “bueno”.

Página principal consumidor

de: petirrojo dietrich

está dividido

Öko-Test examinó once nuggets de pollo congelados y tres cadenas de comida rápida. Los resultados son en parte aterradores, con solo tres de ellos calificados como “buenos”.

Kassel: los nuggets de pollo están en el menú de muchas personas; Especialmente cuando las cosas deben hacerse rápidamente. prueba ambiental Ahora ha examinado 14 nuggets de pollo en busca de sus ingredientes. El resultado es un malestar estomacal: la mayoría de los productos recibieron puntajes de prueba de “adecuado” a “insuficiente”. Sólo tres eran “buenos”.

Nuggets de pollo en la prueba Öko: muchos productos son “suficientes” o “insuficientes”

Los nuggets de pollo se analizan en busca de ingredientes como aceite mineral, residuos de medicamentos veterinarios y carcinógenos. La relación pan-carne también fue importante en la prueba de Öko, lo que resultó en malos resultados para algunas de las piezas más pequeñas. El bienestar animal y la transparencia también desempeñaron un papel importante: “La cría industrial de pollos suele ser cruel. Los animales viven muy juntos sin ver nunca la luz del día”, escribió Öko-Test. 17 hamburguesas vegetarianas han sido probadas por Öko-Test – Muchos lo hicieron mal.

Öko-Test examinó 14 piezas de pollo diferentes, solo tres de ellas recibieron una calificación de “buena”. © Design Pics / Imago (avatar)

“¡Bio Bio Chix! Nuggets de pollo”, que se puede comprar en Netto Marken-Discount. 500 gramos de nuggets de pollo cuestan allí 7,48 euros. Varias piezas de pollo del congelador solo obtuvieron “suficiente”. Con “nuggets de pollo Gut Langenhof” del supermercado Norma, incluso Descubrimiento de bacterias resistentes a los antibióticos. Además, los nuggets de pollo de KFC, McDonald’s y Burger King no eran buenos. Junto con Iglo, Burger King recibió la peor calificación en toda la prueba ambiental.

Öko Test Chicken Pieces: muchos productos contienen ingredientes y gérmenes problemáticos

Como escribe Öko-Test, los gérmenes en las piezas de pollo Norma son inofensivas para los humanos si las piezas se calientan por completo. “Sin embargo, el descubrimiento indica un problema fundamental en el engorde de pollos de engorde: la administración frecuente de antibióticos en el gallinero conduce a la formación de gérmenes cada vez más resistentes”, comenta Öko-Test. El laboratorio estatal determinó los niveles de ésteres de ácidos grasos 3-MCPD (3-MCPD) en la prueba de perdedor de Burger King e Iglo.

Así es como se hicieron mis nuggets de pollo orgánicos de prueba:

¡Bio BioChex! pedazo de pollo marca de descuento neto bien Nuggets de pollo ecológicos dica bien ¡Sí! pedazo de pollo repetir Insuficiente Nuggets de pollo clásicos el iglú Insuficiente mini nuggets de pollo mc donalds Adecuado pepitas rey rey de las hamburguesas Insuficiente

El 3-MCPD es una sustancia no deseada que se puede formar durante el procesamiento de alimentos. Se sospecha que la sustancia causa insuficiencia renal en humanos y tumores benignos en dosis altas. Para los niños en particular, el consumo rápido de alimentos contaminados puede aumentar el riesgo. La editora en jefe de Öko-Test, Kerstin Scheidecker, dijo sobre Burger King e Iglo: “Obtienen un puntaje miserable en nuestras pruebas. Muestra cómo los fabricantes no deben hacer esto bajo ninguna circunstancia: mostrar productos contaminados y poner el bienestar animal y la transparencia en un segundo plano”.