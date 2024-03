Sport-Scheck cierra su sucursal de Múnich y despide empleados

tz Munich ciudad

de: Nadia Hoffman

el presiona divide

Malas noticias desde la sede del grupo Sport-Scheck en Múnich: cerrará el 15 de junio. Todos los empleados han sido despedidos y no recibirán ninguna indemnización: así lo informaron sus compañeros.

MÚNICH – A primera vista, parecía que se trataba de una buena noticia para Múnich: acababan de anunciar que el minorista italiano Cisalfa iba a comprar la atribulada Sport-Scheck. Ahora está claro lo que significa esta adquisición: según los círculos de empleados, el nuevo propietario permitirá que la tienda insignia de Múnich quiebre. Está previsto que la sucursal principal de la zona peatonal cierre el 15 de junio sin sustitución. Los empleados fueron despedidos. Están en las calles sin compensación.

En Múnich: “En primer lugar hay que aceptar que las cosas no van a ir más lejos”.

El jueves, nuestros compañeros todavía no podían creer que las cosas estuvieran yendo tan mal. “Siempre se ha dicho que Múnich es segura”. ciertamente. “Ahora todo el mundo tiene que aceptar que las cosas no van más allá”, añade el empleado, que no quiere ser identificado públicamente. O no permitido. La dirección de la empresa ha animado a los empleados a no dejar que nada se filtre al mundo exterior. Sin embargo, otro empleado revela que el jueves el estado de ánimo entre los compañeros estaba muy deprimido. “Todos vinieron hoy”. La pregunta sigue siendo si esto será así en las próximas semanas. Dice: La sucursal cerrará a mediados de junio y los contratos expirarán el 30 de junio. Algunos colegas llevan décadas en negocios tradicionales. El repentino final sorprendió a todos.

Aquí se ha apagado la luz: la sucursal de Sport-Scheck cerrará el 15 de junio. © MARTIN_HANGEN Martín Hangen

(Nuestro boletín de Munich le informa periódicamente sobre todas las historias importantes del Isar. Suscríbase aquí).

La empresa no responde a la solicitud.

Por supuesto, Sport-Scheck no ha confirmado oficialmente estos planes: la solicitud quedó sin respuesta el jueves. Lo sorprendente es que la empresa se expresó la víspera de la siguiente manera: Cisalfa Sport, como nuevo propietario, se hará cargo de la actividad empresarial, “manteniendo la marca SportScheck y la sede central en Múnich”. Lo que podemos decir es que la sede de la empresa todavía se encuentra en Obersendling. En Alemania trabajan 1.500 empleados en 34 sucursales. Para ellos, en noviembre de 2023 hubo una triste noticia: Sport-Scheck, como filial de Signa Holding, estaba cayendo en la quiebra. La división minorista de René Benko absorbió al minorista de deportes en 2019.

Una empresa con grandes tradiciones: la empresa fue adquirida por el grupo Otto en 1991. Todo empezó en 1946, cuando Otto Schick creó su primera colección de ropa de invierno a partir de material militar. La sede central de Múnich, que durante décadas estuvo situada en la Sendlinger Strasse, ha hecho historia. En 2013, Sport-Scheck se trasladó a Neuhauser Straße 21. Ahora, parte de la historia de la ciudad termina allí, en la zona peatonal.

Puedes encontrar más novedades en nuestra nueva app tz, ahora con un diseño mejorado y más funciones de personalización. Descargar directamenteAquí encontrarás más información. ¿Eres un ávido usuario de WhatsApp? También aquí os mantendremos informados a través del nuevo canal de Whatsapp en tz.de/muenchen. aquí Vamos directamente al canal.