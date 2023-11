Televisor y barra de sonido LG por menos de 900 €: una gran oferta para la Cyber ​​​​Week

¿Quiere mejorar la configuración de su sala de estar pero no quiere gastar una suma de cuatro cifras? LG ofrece una oferta en su propio sitio que lo hace posible el Cyber ​​​​Monday. Consigue aquí el LG QNED826 con la barra de sonido LG DS40Q por poco menos de 850 €. Nosotros organizamos el trato para usted:

Publicidad LG QNED826 – 55 pulgadas + LG DS40Q LG QNED826 – 55 pulgadas + LG DS40Q 848,99€ 61% de descuento 2.198€ en

Para ver

LG QLED con todas las funciones – QNED826

Para aclarar una posible confusión: el LG QNED826 es un televisor QLED y LG llama a la tecnología con un nombre diferente. Es un televisor LED de puntos cuánticos.

Si está buscando un televisor versátil para transmitir, jugar y mirar televisión ocasionalmente y no busca la perfección absoluta en términos de imagen o sonido, definitivamente debería echarle un vistazo al LG QNED826. En nuestra opinión, es más que un televisor práctico para una familia de varias personas, sobre todo por su funcionalidad familiar de televisor inteligente y sus excelentes funciones de juego. El QNED826 admite 120 Hz y VRR, por lo que es ideal para las series actuales de Playstation 5 y XBox.

La debilidad particular del televisor LG probablemente se deba a su poca profundidad. La calidad del sonido del QNED826 provocó poco entusiasmo en nuestras pruebas. Una función de audio AI o una selección de modos de sonido cambia el sonido, pero en última instancia no cambia las capacidades aparentemente limitadas del chasis compacto. Nuestra calificación es 8,2 (“Buena”), que LG debe en particular a su versatilidad y buen funcionamiento.

Sin embargo, lo especial de esta oferta es que también incluye una barra de sonido LG, la LG DS40Q, en el paquete. Puedes compensar uno de los mayores puntos débiles del televisor, el sonido, ¡y aun así pagar menos de 900 €!

Estos puntos nos llamaron la atención con el teléfono LG QNED826:

Buena calidad de imagen

HDMI 2.1 para juegos a 120Hz

Televisor inteligente con WebOS 23

Buen funcionamiento con control remoto mágico.

El sonido es bastante bueno.

Sin Dolby Vision/Dolby Atmos

Muy pocas zonas de atenuación de la retroiluminación

¿Debería aprovechar la oferta del paquete LG QNED826 Internet Week?

¿Qué aportan a qué un televisor potente y un altavoz potente? ¡Entorno de roca sólida, por supuesto! Y como ahora puedes conseguir esta configuración por menos de 900 €, sólo podemos aconsejarte que la compres ahora. Especialmente si de todos modos está buscando un televisor y una barra de sonido y las funciones de juego mencionadas son más importantes para usted que un panel OLED, ciertamente no se equivocará aquí. Pero debes darte prisa, porque se trata de una oferta exclusiva que sólo es válida en LG durante la Cyber ​​Week, es decir, hasta el 3 de diciembre.

