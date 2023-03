The Last Worker se estrena el 30 de marzo • Nintendo Connect

aventura en primera persona el ultimo factor Disponible a partir del 30 de marzo de 2023, a un precio de 19,99 euros. el ultimo factor Estará disponible para Meta Quest 2, PSVR2, PlayStation 5, Nintendo Switch y Xbox Series S | X y PCVR, junto con una versión para PC para Steam, Epic Games Store, GOG y Utomik.

el ultimo factor Se lleva a cabo en Jungle Fulfillment Center 1, la instalación minorista más grande del mundo. El título trata sobre las luchas de la humanidad en un mundo cada vez más automatizado donde los humanos están siendo reemplazados por robots. El juego combina un estilo dibujado a mano creado en colaboración con la leyenda del cómic Mick McMahon (Judge Dredd, 2000 AD) con una mecánica de juego adictiva.

el ultimo factor Ofrece una historia emotiva y que invita a la reflexión con personajes desarrollados, expresados ​​por un elenco estelar. El nuevo tráiler de ‘Don’t Be a Robot’ te invita a seguir a Kurt (Ólafur Darri Ólafsson) y Skew (Jason Isaacs) en su transformación y obtener información sobre la dependencia de su relación, sin importar cuán fracturada sea la aberración.

el ultimo factor es una aventura narrativa en primera persona sobre las luchas de la humanidad en un mundo cada vez más automatizado donde los humanos están siendo reemplazados por robots. El juego ha sido diseñado desde cero para ofrecer experiencias de paquete plano y realidad virtual. Combina un estilo artístico artesanal creado en colaboración con la leyenda de los cómics Mick McMahon (Judge Dredd, 2000 AD) con mecánicas de juego únicas e inmersivas que se entretejen a la perfección en un juego narrativo único.

Ofrece una historia emotiva y que invita a la reflexión con diversos personajes expresados ​​por un elenco estelar, que incluye jason isaac (Harry Potter, descubrimiento de Star Trek), Olafur Darry Olafsson (Meg, verdadero detective), Claire esperanza Ashiti (Rivera Hijos de los Hombres), David Hewlett (La forma del agua, Oddworld New’n’Tasty), zelda williams (La Leyenda de Korra) f tommy earl jenkins (Death Stranding, miércoles). Música de El último trabajador olivier crouseConocido por sus colaboraciones con artistas como Adele, Sia y Florence and the Machine.

Centrado en la historia de Kurt, una persona que pone su trabajo por encima de todo, lo vemos empujado, algo poco cooperativo, a un escenario que requiere que recupere el control. Desde cumplir con la cuota diaria hasta momentos de sátira, revelaciones encubiertas y tiroteos, The Last Worker se mueve en un flujo continuo de aventuras y narrativa absurda. Ryan Busfield, director creativo de Wolf & Wood

Así como la pandemia nos hizo a todos dependientes de las entregas a domicilio, nos llevó toda una pandemia presentar este juego. A menudo sentimos a Kurt, exhausto, solo y cansado, y Skew nos recordó que habrá diversión y tranquilidad al final de este centro de servicio. Espero que todos hagan que The Last Worker lo compre ahora. El autor y director Jörg Tittel, cuya compañía Oiffy también está produciendo el juego.

Los jugadores también pueden apoyar el capitalismo mediante el uso físico Edición Jungle pronto ellos preguntan. Con una cubierta reversible, calcomanías de Jüngle y un póster de doble cara, los fanáticos pueden obtener una copia en Amazon por solo 24,99 € para la versión de PlayStation 5 Y 29,99 € para Nintendo Switch Adquirir. En Nintendo eShop puedes adquirir una copia digital de Nintendo el ultimo factor actualmente Reserva por solo 15,99 €.

SESGARtransversal de el ultimo factor The Handheld Playdate, con el cobot con la voz de Jason Isaacs, también se lanzará en marzo de 2023. SESGAR Creado por la leyenda del desarrollador de juegos Federico Reynal (Alone in the Dark, Little Big Adventure) y fue elegido por IGN como uno de Los 10 mejores juegos de Playdate.