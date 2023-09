Thomas Tuchel no está contento con las decisiones de transferencia

El técnico del Bayern, Thomas Tuchel, no se anduvo con rodeos el viernes. Foto: dpa/tom wheeler

Antes del próximo partido contra el Borussia Mönchengladbach, el sábado a las 18.30 horas, el entrenador del Bayern, Thomas Tuchel, naturalmente, no se dejó mirar. Como es habitual, el entrenador no quiso responder preguntas sobre la alineación antes de enfrentarse al temible rival del Bayern, al que el Múnich no pudo vencer cuatro veces seguidas y sufrió dos derrotas en este partido.

Cuando se le preguntó sobre Thomas Müller y Matthijs de Ligt, que solo se sentaron en el banquillo en sus dos primeros partidos de liga, pero ambos consiguieron un puesto titular, Tuchel dijo que estaban cerca del 100%. “Están completamente preparados para el once inicial”, afirmó el entrenador del Bayern.

Sin embargo, existe una gran competencia en las posiciones de ataque y defensa central, a la que las dos superestrellas también tendrán que enfrentarse. Sin embargo, a Tuchel le quedan algunas horas antes de que se cierre el mercado de fichajes a las 18:00 horas. Identifique una brecha clara en el equipo y abórdela públicamente el viernes.

En la rueda de prensa del día del partido, un periodista preguntó a Tuchel sobre el traspaso de Benjamin Pavard, que dejó el Bayern por el Inter de Milán por 30 millones de euros. Inicialmente, se había informado a los jefes que sólo dejarían ir al francés si había un sustituto adecuado disponible. Sin embargo, no hay ningún rastro de ello, y Tuchel también ha dejado pasar ese sonido.

Bayern Múnich: Tuchel ve un hueco en el lateral derecho

En cambio, Munich permitió recientemente que Josip Stanisic, jugador suplente de Pavard, se mudara al Bayer Leverkusen. El club se encuentra ahora en una mala posición como lateral derecho. “No parece feliz”, dice Tuchel. También ve un vacío que debe colmarse “en poco tiempo y de forma creativa”. “Tenemos menos competencia allí, menos confiabilidad y ese no es un escenario soñado”, explica Tuchel.

¿Cómo pudo pasar esto? Cuando Stanisic insistió en pasar al Leverkusen, no hubo oferta por Pavard Aún no ha presentado una solicitud de cambio a Tuchel. Así que el club decidió “centrarse en desarrollar” a Stanisic, dándole tiempo de juego en préstamo y luego planeando con él el próximo año como sucesor de Pavard.

El Bayern de Múnich perdió en poco tiempo a dos laterales derechos, Josip Stanisic y Benjamin Pavard.Foto: Imágenes de Imago/Ulrich Wagner

Pero las cosas resultaron diferentes. Tanto Stanisic como Pavard dejaron el club desde entonces. Y el Bayern está presente sólo con Naseer Mazraoui en el lateral derecho. Aunque Tuchel también dijo el viernes que el recién llegado Konrad Leimer también podría jugar como lateral derecho. Sin embargo, ya no podrá jugar en el centro del campo, ya que Munich permitió recientemente que Ryan Gravenberch se mudara al Liverpool.