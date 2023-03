Tobias Pisan describe la situación en Argentina antes de la Copa del Mundo

página de inicio juego juego regional

Messi, Messi, Messi… La estatua del delantero argentino es noticia antes del Mundial © Tobias Fishahn

Argentina tiene algunos países donde el fútbol es importante.

BUENOS AIRES/PAD HERZFELD – Tobias Fizan es profesor en un liceo de lengua argentina en la capital porteña. En una entrevista con nuestro periódico, el hombre de 33 años, que creció en el distrito de Bad Herzfeld de Beyershassen, describe el estado de ánimo en el país de los dos veces campeones del mundo antes de la Copa del Mundo en Qatar, y por qué Mario Gotze Todavía está acusado de “robarle” el título a Argentina en 2014.

¿Cómo está el estado de ánimo en el país antes de la Copa del Mundo?

Este Mundial es muy importante para el país. Esto le da a Argentina la oportunidad de reinventarse. Da esperanza de que el fútbol pueda marcar la diferencia en un país sacudido por crisis económicas y en el goteo del Fondo Monetario Internacional. Hay un estado de ánimo muy tenso entre la gente aquí. La gente está caliente por el título. El año pasado, Argentina venció a Brasil 1-0 para ganar la Copa América, su primer título en 28 años.

¿Qué importancia tiene el fútbol en Argentina para los estudiantes de su escuela?

Durante semanas solo ha habido un tema: la Copa del Mundo. Los estudiantes coleccionan principalmente imágenes Panini de sus ídolos, que aquí se llaman ‘Uruvas’. Cientos de fotos se intercambian en el campus cada vez durante el recreo. Eso sí: el que tiene a Messi es el rey. Cuando Argentina jugaba, no había escuela para los jóvenes. Nadie viene a pesar de que la instrucción es obligatoria. El martes, el partido contra Arabia Saudita comienza a las 7 am, por lo que la escuela no comienza hasta las 10 am, incluida una caminata de media hora hasta la escuela. Todavía no sé cómo serán los otros encuentros. Pero será fácil. La fase de selección ha terminado. Las vacaciones se acercan pronto. Llegó la primavera a la Argentina.

¿Hay discusiones sobre violaciones de derechos humanos en Qatar?

Difícilmente no. A nadie le importa aquí. Su propio país tiene suficientes problemas. Mucha gente ni siquiera sabe dónde está Qatar. Lo que importa es que proporcionan una plataforma para el fútbol.

¿Qué es lo más parecido al inicio de los titulares y noticias deportivas en los periódicos?

En los periódicos, los titulares suelen ser sobre su país de origen, con noticias de América del Sur como titular. Putin y el resto del mundo, como la guerra en Ucrania, reciben poca atención aquí. Por extraño que parezca, en el período previo a la Copa del Mundo, dos historias tomaron el centro del escenario: primero, la historia de un fanático que en realidad logró pagar el vuelo y los boletos, pero vive en las calles de Qatar y vive allí como un mendigo. durante su Copa del Mundo. Por otro lado, fue un gran escándalo cuando la selección argentina transportó té de Uruguay a Qatar en lugar de té argentino. Eso sí: el último Test contra los Emiratos Unidos. Un título antes de la Copa del Mundo vagamente traducido: Scaloni (entrenador, D. Red) tiene la fórmula: para ganar la Copa del Mundo hay que mostrar inteligencia y cautela.

Messi, Messi… y sin fin. ¿Cómo es la heroicidad de Striker Star?

Una vez tomé algunas fotos de los titulares en un quiosco de periódicos al final de mi calle (ver arriba). Futbolistas como Messi son héroes nacionales en Argentina. Lo único que le falta es el título mundial. Es más importante que figuras políticas como el general Belgrano, Juan Domingo Perón y Cristina Kirchner, porque no es defendido y querido por todos, sino por absolutamente todos los argentinos. Sin embargo, en mi opinión, el culto a la personalidad es demasiado en este país. No sé si es bueno para la sociedad.

¿Cómo recuerdas la Copa del Mundo de 1986 con Diego Maradona?

Maradona sigue siendo omnipresente aquí en Argentina. Es una gran leyenda del fútbol. Siempre hay entrevistas con él en la televisión cuando se transmiten los flashbacks. Son agraciados con sus goles, por supuesto su mano de Dios más famosa contra Inglaterra. Recientemente se subastó el balón del partido de la Copa del Mundo de 1986 contra Inglaterra. Maradona es de alguna manera más interesante que Messi, quien le da más puntos a la fricción. Messi es más tranquilo y reflexivo que Maradona. Es una persona común, por lo que los medios no son tan interesantes.

¿Hay solo dos jugadores jugando en Argentina y el resto en discusión para jugar en Europa?

Se ve como algo positivo cuando un jugador tiene la oportunidad de mudarse a Europa. Por cierto, la Champions League juega un papel importante aquí, al igual que la Primera División de la primera liga argentina.

¿Has asistido alguna vez a un partido de la Premier League?

Sí, recientemente, corrió contra River Plate. Conseguir entradas es muy difícil. En principio, solo si conoces a alguien que tenga abono y te invite al partido. Puede ser bastante peligroso a veces cuando los fanáticos argentinos hacen estallar petardos y bangalores. Siempre hay peleas.

¿Cuál es la visión argentina del fútbol alemán?

Están enojados porque les robaron el título de Alemania en 2014. El gol de Mario Gotze sigue siendo un sueño para ella. Esto no se puede mencionar en Argentina, es una pena perder. También estaban molestos por la tanda de penaltis en 2006, donde Alemania ganó gracias a Lehmann, y se produjo una reyerta.

¿Cómo crees que serán los próximos días?

El país se detiene durante los Juegos, una vista pública en cada cafetería y en cada bar deportivo de la esquina. Si Argentina es campeona del mundo, no hay quien la detenga. Habrá celebraciones.

