Todo lo que los aficionados del Eintracht necesitan saber sobre la final de la Copa DFB

de: Melanie Gottschalk

Eintracht Frankfurt está nuevamente en una final, y este año el objetivo es la Copa DFB en Berlín. Ofrecemos un resumen de lo más destacado de la temporada.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt puede celebrar de nuevo. Una victoria por 3-2 sobre Stuttgart colocó al Union en la final de la Copa DFB, por tercera vez desde 2017. El próximo título será contra el RB Leipzig, que eliminó al Freiburg 5-1 de la copa el martes por la noche. Damos una visión general de todo lo que es importante en este momento.

incorporación: 8 de marzo de 1899 entrenador: Oliver Glassner presidente: pedro pescador Mayores éxitos: Campeón de Alemania en 1959, 5 veces ganador de la Copa DFB, 2 veces ganador de la Liga Europea

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la final de la Copa DFB 2023 y quiénes estarán en la final?

La final de la Copa DFB 2023 tendrá lugar el 3 de junio de 2023 en la Olimpiada de Berlín. Esto tiene una larga tradición, ya que la final se lleva a cabo en la Capital Federal desde 1985. El partido comienza a las 20:00 horas. Eintracht Frankfurt y Leipzig se enfrentarán en la final.

¿Dónde verás el juego?

Además de la emisora ​​de televisión de pago Sky, ARD también transmitirá el juego en vivo y en su totalidad en la televisión abierta. De cualquier manera, la transmisión comienza a las 7 p.m.

Eintracht Frankfurt puede celebrar llegar a la final nuevamente esta temporada, esta vez en la Copa DFB. © Wolfgang Frank / Imagen

¿Cuál es la recompensa por llegar a la final y ganar la Copa DFB?

El Eintracht Frankfurt puede esperar una bonificación de 2,88 millones de euros solo porque llegó a la final, al igual que el Leipzig. Otra ganancia inesperada de alrededor de 4,32 millones de euros espera al ganador de la Copa FA de Alemania de 2023, según la cadena de televisión de pago. cielo.

¿Pasará el Eintracht Frankfurt a la Europa League si gana la Copa DFB?

La respuesta simple a esta pregunta es sí. Llegar a la final de la Copa DFB no es suficiente, SGE tendrá que ganar el título. Solo así tendrán garantizado un lugar en la fase de grupos de la Europa League. En el peor de los casos, el sexto de la tabla de la Bundesliga pasará a la Conference League y el séptimo puesto no obtendrá nada. Si Leipzig gana la copa y Eintracht no termina entre los siete primeros en la Bundesliga, Frankfurt no estará representado en los negocios internacionales la próxima temporada.

¿Cómo consigo entradas para la final de la Copa DFB en Berlín?

El Estadio Olímpico de Berlín tiene capacidad para aproximadamente 75.000 espectadores. Ambos finalistas recibirán unas 22.000 entradas para la Copa DFB, que luego se venderán directamente a través de los clubes. Poco después de su entrada final, Eintracht Frankfurt anunció en su sitio web que “la información sobre la asignación de boletos para el sector público y el sector empresarial seguirá en breve”. En la mayoría de los casos, los boletos se otorgan a los titulares de boletos de temporada y miembros del club respectivo. (msb)