Tras la mala decisión del árbitro contra el Dortmund: reconsiderando otras decisiones históricas del campeonato

La decisión equivocada de Sascha Stegmann podría costarle el campeonato al Borussia Dortmund. Ha habido muchos momentos decisivos en la historia de la Bundesliga: Sportchau mira hacia atrás.

Stegemann ha admitido ahora que Stegemann y, por supuesto, el asistente de vídeo Robert Hartmann, que brilló con su pasividad, se equivocaron por completo en el partido de la Bundesliga entre el VfL Bochum y el Borussia Dortmund al no penalizar la falta de Danilo Soares sobre Karim Adeyemi en el Minuto 65. La consecuencia directa de este nefasto error fue que el BVB volvió a perder el primer puesto de la tabla ante el Bayern de Múnich con el empate 1-1.

Si este momento pasará a la historia de la Bundesliga como muchos otros se decidirá en los cuatro partidos restantes: si el Dortmund termina tan cerca del Bayern el 27 de mayo, una victoria sobre el Bochum será suficiente para alzarse con el título, la temporada 2022/23. El torneo siempre estará asociado con el nombre de “Stegemann”. Estaría a la par con Alphonse Berg de Koons.

Berg de Koons: “Lucha Mala decisión mona”

Sin embargo, Alphons Berg no tuvo al VAR de su lado cuando aseguró su lugar en los libros de historia de la Bundesliga el 16 de mayo de 1992. Sin embargo, esta no es una gran excusa para este no período: el término “absolutamente obvio” podría han sido inventados por un error de Stefan Boger de Rostock sobre Ralf Weber en Frankfurt.

La victoria significó el segundo título para Frankfurt desde 1959. Cuando el marcador era 1-1, Berg le negó al Eintracht un tiro penal, el partido se perdió posteriormente 2-1 y el Stuttgart celebró el campeonato gracias a un gol anotado por Guido Buchwald a los cinco minutos. antes del final del partido.

Entonces Charlie Korbel, quien fue entrenador asistente de Dragan Stepanovic en Frankfurt, habló claramente: “Trabajas todo un año por un gol, y luego sientes náuseas. Si el árbitro pita bien, seremos campeones, y ahora somos salvadores alemanes”.

Tras el pitido final hubo un alboroto, Weber se acercó a Berg con los puños en alto y sus compañeros lo frenaron. “Lloré desconsoladamente después de eso. Me alegro de que mis compañeros de equipo me detuvieran. Quién sabe qué hubiera pasado de otra manera”. Weber dijo más tarde. Después de todo, Berg admitió después de ver la escena en la televisión: “Una decisión fatal de mi parte”.

Ruth también estaba equivocada, pero Kotzub lo salvó

Para crédito de Michael Kotzub, Volker Roth no es otra leyenda del arbitraje al mismo nivel que Berg de Kunz. Roth también tomó una decisión equivocada el 22 de abril de 1986, que casi convierte al Werder Bremen en campeón en la penúltima jornada del partido de la Bundesliga. Werder estaba dos puntos por delante del Bayern y prácticamente definitivo para el título, si Bremen hubiera ganado. En el minuto 89, cuando el marcador estaba 0-0, Soren Lerbe del Bayern quitó el espectáculo en el área penal con un cabezazo, pero Roth quiso reconocer una mano, por cierto, incluso después de mirar las imágenes.

READ Borussia Dortmund: ¡Adelante! Las estrellas del BVB asaltan la cabina de árbitros | Deportes En el partido contra el Bayern, Michael Kotzub podría darle el campeonato al Bremen desde el punto de penalti.

Todo aficionado al fútbol conoce el resto de la historia hasta el día de hoy: Kutzop, que anteriormente había convertido 17 de sus 17 tiros penales en la Bundesliga, dio un paso al frente y envió a Jean-Marie Pfaff al ángulo izquierdo y disparó al poste exterior derecho. Nunca olvidaré ese ruido sucio. años después dijo Kotzub. Once botellas de champán quedaron sin tapar en el vestuario del Bremen. Werder finalmente se perdió el título en la última jornada con una derrota por 1-2 en Stuttgart. El Bayern, dirigido por Udo Lattek, celebró inesperadamente.

Extraño: pase hacia atrás, tiro libre, maestro de corazones

El título en casa del Bayern, de ninguna manera un caso aislado. Esta constelación también estuvo presente en 2001/02, incluso entonces uno de los árbitros más famosos en la historia de la DFB estuvo muy involucrado: el Dr. Marco Merck.

Esta última ronda de la temporada, con un grupo tan especial, giros locos, emociones increíbles en la profundidad del tiempo de descuento, se quemó en la mente de los fanáticos del fútbol: el Schalke celebró primero, pero prematuramente. Entonces el Bayern exclama: Schalke es simplemente “señor de corazones”. Al final, el tiro libre indirecto fue decisivo.

Status quo ante: el Bayern necesitaba un empate por el campeonato, pero cayó 1-0 en Hamburgo por mediación de Sergi Barbaris en el minuto 89. El Schalke 04 ganaba 5: 3 contra Unterhaching a la misma hora, cuando el partido había terminado, “Royal Blue” Pensaron que tenían una meta todos los sueños. Pero todavía estaba jugando el Hamburgo, y luego el portero Matthias Schöber recibió un pase que Merck interpretó como un “pase hacia atrás”, controvertido hasta el día de hoy. El defensa del Bayern de Múnich, Patrick Anderson, lanzó el balón a la red, 1-1, el pitido final: el Schalke se ahogó en un mar de lágrimas.

El gol en propia puerta de Ballack le costó el título a Wizkosen

En el ritmo final, el equipo de Múnich también ganó su primer título del nuevo milenio. La alfombra del Bayer Leverkusen ya está colocada, el bote original en la jornada 34 en la cancha pequeña de Unterhaching, por supuesto, porque el líder Leverkusen llegó allí con una ventaja de tres puntos. Un seguidor de Bayer ya había hecho una foto de Christoph Daum con una corona, junto con las palabras “Mr. Millennium”.

Eso era comprensible, porque Daum finalmente hizo una promesa antes del día del partido: “Último juego Unterhaching, último obstáculo y lo tomaremos también. Sábado, 5:15 p. m. Somos campeones. ¡Basta!” Y Daum siguió luciendo alegre en ese momento: Estamos programados para ganar, así que nadie puede detenernos. Excepto Michael Ballack.

Golpeó la ventaja de Hutchinger en su propia red, y el desastre pasó factura. Estalló un miedo colectivo al fracaso, y Rainer Calmond se puso cada vez más pálido en las gradas. Pero en la vecina Múnich, a pesar de la ventaja obvia contra el Werder Bremen, no querían creer en este milagro; después de todo, todavía quedaban 70 minutos por jugar en Haching. Solo cuando Marcus Oberleitner hizo el 2-0 en el minuto 72 estalló la celebración en el Estadio Olímpico y se prolongó hasta el pitido final: el Bayern volvió a ser campeón, el Bayer solo fue subcampeón.

2007 – “Hits” vence a Stuttgart en el campeonato

Siete años más tarde, al igual que con Ballack, fue nuevamente un solo gol clasificado retroactivamente como decisivo para el torneo. En ese momento, Pavel Bardot estaba ansioso por el espacio abierto, pero primero debes tener tanto coraje. Barrió el córner desde la derecha hacia el centro, pero justo fuera del área penal de Cottbus, y encontró toda la distancia para Thomas Hitzelsberger.

“golpe de martillo“, el centrocampista del Stuttgart no fue llamado en ese momento, tomó este premio más tarde de la calle inglesa. Pero ya pudo “pinchar” el 19 de mayo de 2007, un maravilloso gol de volea desde unos buenos 20 metros Incluso hoy, la victoria del título del VfB se decide en la temporada 2006/07.

Cuando Hitzelsberger se alejó, el Stuttgart estaba sorprendentemente 1-0 abajo y amenazó con perder el campeonato en el campo a pesar de su impresionante remontada con seis victorias consecutivas. El Schalke recuperó el primer lugar durante ocho minutos desde el minuto 19 (el VfB se quedó atrás por culpa del delantero del Cottbus Sergei Radu) hasta que Hetzelsberger remató, antes de anotar el gol de la victoria 1-1 y luego el gol de la victoria de Sami Khedira (minuto 63). ) trajo el punto de inflexión.

Hitzelsberger recordó más tarde: “Después de ese gol, todos teníamos confianza en que íbamos a darle la vuelta al partido y terminarlo. Fue liberador”.

Momentos de campeón también en la batalla por el descenso

Inolvidable liberación, redención, resurrección, eso fue 1999. En ese momento, los momentos que persisten hasta el día de hoy no se trataban de heroísmo, sino de salvarlos del descenso y, al mismo tiempo, de caer.

Fue un drama en tantos actos que la conferencia de radio de ARD con sus tres actores principales Gunter Koch en Nuremberg (contra Freiburg), Mane Brockmann en Bochum (contra Rostock) y Dirk Schmidt en Frankfurt (contra Kaiserslautern) pasó a la historia del fútbol: cinco equipos descendieron antes de la trigésima cuarta ronda.

“Nos conectaremos contigo desde el abismo” en “FC Wackelknie”

Fue una de las consignas radiofónicas más populares en toda la radio futbolística de la época. “Alcanzar desde el abismo” hablado por Gunter Koch, quien tuvo su propio “Nuremberger”. “Las rodillas tambaleantes de FC” Tan increíblemente tenso que el ‘club’, que había estado en el puesto 12 (!) el día antes del partido, tropezó en el campo.

A pesar de la oscilación colectiva, Nuremberg solo puede descender si Frankfurt agrega 5: 1 al mismo tiempo después de 4: 1. Voz original Dirk Schmitt: “Entonces es Fjörtoft, está en el área de penalti. ¡Y marca! Goooooooor, hooooooor, para Eintracht Frankfurt, 5-1. ¡Qué gran actuación! ¡Eso devuelve al 1. FC Nürnberg a la segunda división!” Fjörtoft marcó tras una jugada sensacional.