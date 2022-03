Tom Brady: Renuncia ¡Renuncia! ¡La estrella de la NFL sigue avanzando! – Fútbol

¡Gran sorpresa en la NFL!

La superestrella Tom Brady (44) no se ha rendido y está suspendido por una temporada con los Tampa Bay Buccaneers. Anuncia esto en Twitter.

Brady: “En los últimos meses, me quedó claro que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Eventualmente llegará ese momento, pero no ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya Tú haces que todo sea posible. Regresaré a Tampa para mi temporada 23. Asuntos pendientes”.

El 1 de febrero, Brady anunció su retiro después de 22 años en la NFL luego de que sus Buccs cayeron temprano en los playoffs contra L.A. Rams (27:30).

Brady escribió en ese momento: “Es difícil para mí escribir esto, pero aquí viene: ya no puedo hacer ese compromiso atlético. Me encantó mi carrera en la NFL. Pero ahora es el momento de concentrarme en algo más que necesita mi atención. .”

Siempre ha habido rumores de una renuncia en las últimas semanas. Sobre todo después de la actuación de Brady con Cristiano Ronaldo en Manchester el sábado. Cuando Ronaldo preguntó si Brady estaba retirado, el centrocampista estrella se indignó.

Así lo ha subrayado su entrenador, Bruce Arianes (69), en reiteradas ocasiones: “Esta puerta no se cierra nunca. Si él quiere volver, volverá”.

El propio Brady también insinuó al menos un poco en su podcast “Let’s Go” que podía imaginar un regreso: “Tomo las cosas como vienen. Nunca dices nunca”.

“Ha vuelto”, escribió ahora el hacker en Twitter.

Con un total de siete (!) victorias en el Super Bowl (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019, 2021), Brady es el mejor jugador en la historia de la NFL. Por lo tanto, ostenta el título de “Las Cabras” (el mejor jugador de todos los tiempos) y el mejor jugador de todos los tiempos. Fue elegido cinco MVP del Super Bowl.

El mariscal de campo también es el jugador de la NFL con más victorias de todos los tiempos con victorias en la temporada regular con 243 victorias y 278 victorias en general.

Aficionados alemanes afortunados: ¡los piratas juegan en Múnich esta temporada! Brady jugará frente a una multitud alemana en el otoño.

El contrato de Brady se extiende hasta el final de la próxima temporada. ¡Recaudará un total de $39 millones! Su salario de $ 24 millones viene con un bono por firmar de $ 15 millones.

amargura – amargo: En su día de regreso, de todas las cosas, fue una oferta de aterrizaje estadounidense que Brady usó en su último touchdown por $ 518,628.