Tom Kaulitz habla de las desventajas de la vida con Heidi Klum: ‘Es punzante’

“Los paparazzi me volvieron a filmar esta semana, comprando muebles, como tú. Estábamos buscando una chimenea. Por supuesto, no pudimos encontrar nada. Es increíble una vez que llegas a Beverly Hills y te detienes en algún lugar: de repente eres el one Ocho paparazzi están filmados allí. Ni siquiera sé de dónde vinieron. Tienen que estar en algún lugar, y conduces delante de ellos y luego conducen detrás de ti. Es molesto “.