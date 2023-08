¿Transporte en televisión gratis? Ver tenis gratis

Y con el US Open de 2023, el último torneo de Grand Slam del año se celebrará en agosto y septiembre. Tenemos toda la información sobre la retransmisión en directo por TV y la retransmisión en directo así como los ganadores de los años anteriores.

Cada año se celebran cuatro grandes torneos de tenis de Grand Slam: el Abierto de Australia y el Abierto de Australia. abierto Francés, Wimbledon – y el Abierto de Estados Unidos. Este último se llevará a cabo entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre de 2023 de este año. Como en años anteriores, la sede será el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York. Así todo sigue como siempre en el gran torneo de tenis de Estados Unidos de América? No del todo, al menos no para los televidentes alemanes. Porque por primera vez en 25 años no se retransmite a través de una emisora Eurosport.

¿Quieres saber cómo puedes seguir todavía el torneo de Grand Slam, quién defiende el título y cómo se llaman los ganadores de años anteriores? Aquí podrás encontrar toda la información sobre el US Open 2023 retransmitido en directo en televisión Y retransmitirá además de los ganadores de ediciones anteriores del torneo.

Hasta ahora, la transmisión del US Open Championship estaba en manos de la emisora ​​de televisión. Eurosport. Para todos los espectadores alemanes, frente a sus televisores en casa, esto significó que gran parte del torneo se pudo ver de forma gratuita, ya que fue Eurosport Es presentadora de televisión gratuita. Sin embargo, esto está cambiando este año: por primera vez, los derechos de transmisión pertenecen a un proveedor de transmisión. Sportdeutschland.TV.

Y al trabajar con este proveedor, también transfiere Construir.d Entre lunes y viernes, los partidos seleccionados del torneo son gratuitos y de pago. Por ejemplo, el partido del 29 de agosto. Alejandro Zverev (26) contra el australiano Alexander Vukic (27). En el encuentro del martes, Tamara Korbach, de 28 años, se enfrentará a la rumana Irina-Camilia Bego, de 33 años, que será titular al mismo tiempo que Zverev. Y cuando las dos mujeres terminan, comienza en la misma cancha (n°8) el partido entre Daniel Altmaier (24) y el francés Constant Lestienne (31). Casi al mismo tiempo, Tatiana María (36 años) milita contra la croata Petra Martic (32 años), que es entrenada por el alemán Michael Gesserer (53 años).

Referirse a Deportes Alemania.televisión: La emisora ​​ha anunciado que retransmitirá todos los partidos en directo. Puede ver la transmisión en televisores inteligentes y dispositivos móviles. Deportes Alemania.televisión Según sus propios datos, una parte del programa del torneo estará disponible de forma gratuita y otra parte sólo para clientes de pago.

Puedes verlo gratis:

Eliminatorias (a partir del 22 de agosto)

Conferencia en vivo (28 de agosto)

Partidos de dobles hasta cuartos de final (a partir del 30 de agosto)

Juegos Mixtos (a partir del 30 de agosto)

Partidos juveniles (a partir del 3 de septiembre)

Juegos en silla de ruedas (a partir del 5 de septiembre)

Destacados y entrevistas

todos juegos A pedido (aproximadamente 48 horas después del final del juego)

Por otro lado, este contenido sólo está disponible para clientes de pago:

todos juegos En vivo (desde las Eliminatorias hasta la Final)

En vivo (desde las Eliminatorias hasta la Final) Transmisión diaria en vivo

Todas las competiciones (todos los partidos masculinos y femeninos)

todos juegos A pedido (inmediatamente después del final del juego)

A pedido (inmediatamente después del final del juego) Todo el contenido gratuito

Así se hace el pago Deportes Alemania.televisión: a diferencia de muchos otros servicios de transmisión Deportes Alemania.televisión No hay formularios de suscripción. Alternativamente, puedes comprar una entrada denominada “All Access”, que te da acceso a todo el contenido del US Open. El coste de dicho billete es de 25 euros. Si no quieres seguir todo el torneo, tienes otras dos opciones: una entrada de un día para partidos individuales, que cuesta 10 €, y una entrada para partidos individuales, que cuesta 5 €. En resumen, esto significa:

Entrada “All Access”: 25€ cada una una carrera

Entrada de día: 10€ por día de partido

Entrada para el partido: 5 euros por partido

Hasta 2027 al menos Deportes Alemania.televisión Obtuvo los derechos para retransmitir el US Open. El servicio de streaming también logró atraer a caras conocidas como comentaristas y expertos: Boris Becker y Matthias Stach categorizan lo que sucede en la cancha de tenis.

US Open 2023: La información más importante de un vistazo

Esta es la información más importante sobre el US Open 2023 de un vistazo:

Qué : Abierto de Estados Unidos 2023

: 2023 cuando : 28 de agosto al 10 de septiembre de 2023

: 28 de agosto al 10 de septiembre de 2023 dónde : USTA Billie Jean Rey Nacional Tenis centro, Prados de Flushing reinas, Nueva York

: USTA Nacional centro, reinas, transmisión televisiva :-

:- Transmisión en vivo: Deportes Alemania . televisión

Campeones defensores del US Open: ¿Quién ganó el año pasado?

El campeón defensor masculino es Carlos Alcaraz. El jugador español ganó el año pasado la final del US Open contra el noruego Casper Ruud. Alcaraz también es uno de los favoritos para ganar el US Open 2023 y actualmente lidera el ranking mundial masculino. Aunque no está sólo ahí Novak Djokovic A raíz de. Y si el serbio canceló su participación en el US Open el año pasado, probablemente por falta de vacunación contra el Covid, debería esperar con ansias el título nuevamente este año. Djokovic ya ganó tres veces el US Open y llegó a la final nueve veces. Alcaraz y Djokovic ya se enfrentaron en la final de otro torneo de Grand Slam este año: en Wimbledon, el español Alcaraz salió victorioso del duelo.

En la categoría femenina, Ija Swatik es la campeona defensora. El año pasado, derrotó al jugador polaco Anas Jabeur de Túnez en la final. Swatik regresó nuevamente este año para retener su título. Como primeros en el ranking mundial, sus posibilidades tampoco deberían ser tan malas. Por cierto, la ganadora del US Open 2021, Emma Raducano, no está en la lista de participantes de este año. El joven de 20 años tuvo que parar debido a lesiones y operaciones.

Ganadores de años anteriores en el US Open

Los siguientes profesionales del tenis han logrado salir de la cancha como ganadores del US Open en los últimos 10 años: