Trump de Argentina: “La Beluga” Javier Mille sacude la escena política

“La Beluga”, la peluca, Javier Mille es llamado en Argentina por su cabello, que dice no está roto intencionalmente. Fuera de América Latina, a menudo se hacen comparaciones con el expresidente estadounidense Donald Trump, no solo por el peinado. Desde su ingreso al parlamento argentino en diciembre del año pasado, no ha pasado un día sin que el economista libertario sea noticia por sus provocativas declaraciones, que dirige principalmente contra la élite política y los representantes de la izquierda.

“El hilo conductor es nuestra lucha contra el comunismo, contra el socialismo”, señala en común con Trump o el presidente populista de derecha de Brasil, Jair Bolsonaro. En una entrevista con Le Monde, calificó al gobierno argentino como una “casta política” con “políticos inútiles, parásitos” que “nunca trabajan”. El gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) robaron dinero de Argentina a través de la inflación para hacerlos económicamente productivos y dependientes del bienestar social “antisocial”.

APA/AFP/Juan Mabromata



Miley: El estado es una organización criminal

Por el contrario, un defensor de la escuela austriaca de economía, que enfatiza las decisiones individuales y las acciones individuales, apoya el amor libre, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la inmigración ilimitada. Se describe a sí mismo como un anarcocapitalista y la crisis climática como una “mentira socialista”. El principal argumento es que el gobierno no debe interferir en la vida privada de las personas. Miley dijo en 2020 que se “cortaría un brazo” antes de aumentar o introducir impuestos.

Antes de ingresar al parlamento argentino, Miley dijo que no aceptaría su salario, pero lo quería en una rifa. Casi el cinco por ciento de la población total de Argentina se inscribió en uno de estos sorteos de alto perfil el mes pasado. “Desde mi punto de vista filosófico, el Estado es una organización criminal financiada con impuestos que se le quitan a la fuerza a la gente”, dice Mili. “Estamos devolviendo el dinero robado por la casta política”.

Un candidato para las elecciones presidenciales de 2023

Declaraciones como estas parecen tocar la fibra sensible de la población argentina: el año pasado, la coalición del partido libertario de Milei, La Libertad Avanza (“Liberty Advance”), ganó un sorprendente 13 y luego 17 por ciento de las elecciones generales en la primera vuelta. votos. Miley ha anunciado su intención de postularse para presidente en 2023, con libertarios en las urnas.

Desde su introducción bajo el General Juan Perón en la década de 1940, el peronismo ha sido considerado la corriente política dominante en Argentina, ni claramente de izquierda ni claramente de derecha. La familia Kirchner, que ha ocupado varios altos cargos políticos a lo largo de las décadas y actualmente es la vicepresidenta de Argentina, también proviene de una tradición peronista.

El país de 45 millones de habitantes se considera actualmente altamente polarizado entre el actual presidente peronista Alberto Fernández y su predecesor conservador Mauricio Macri. “Handelsblatt” predice que el libertario de derecha Millay podrá anunciar un avance político a largo plazo, ya que ninguno de los dos ha logrado mejorar la situación económica de Argentina hasta el momento.

Es especialmente popular entre los jóvenes.

Solo cumplió su primer papel político en el parlamento a los 50 años, Millay era conocido por su comportamiento cascarrabias y “¡Libertad, Carajo!” Mayor éxito con consignas como (“¡Libertad, maldita sea!”), pero claramente entre los votantes más jóvenes.

Un librero argentino le dijo al Washington Post que los estudiantes de 11 años comprarían libros del economista Friedrich Hayek después de que Millay los recomendara en la televisión. Y los influencers argentinos también están difundiendo las declaraciones de Myles en las redes sociales.

“Hasta hace cinco o seis años pensábamos que los jóvenes eran inherentemente kirchneristas”, dijo a Americas Quarterly María Esperanza Casullo, politóloga de la Universidad Nacional de Río Negro. Sin embargo, Millay ha cerrado la brecha entre la izquierda y la derecha, atrayendo particularmente a jóvenes de los partidos peronistas que luchan contra el desempleo y la pobreza y no creen que el Estado pueda ayudarlos.

La alta inflación y el desempleo perturban la economía.

Argentina ha luchado con la bancarrota nacional y el aumento de la pobreza durante décadas. Casi el 40 por ciento de la población total de Argentina se considera en riesgo de pobreza. Trabajar en el sector privado es difícil para los jóvenes empresarios debido a muchas pautas y requisitos estrictos. Según Fogo Económico, de los 100 argentinos en edad de trabajar en 2020, solo el 18 por ciento estaba empleado formalmente en el sector privado, el resto dependía de la seguridad social, trabajaba en la economía informal o en el sector público.

Este último creció proporcionalmente, primero bajo el ex General Perón en la década de 1940 y luego bajo los gobiernos de Kirchner: según la Fundación Mediterránea, el número de funcionarios en Argentina se ha multiplicado en los últimos 20 años. Datos recientes de la OCDE muestran el tamaño del sector público de Argentina, que emplea al 17 por ciento de la fuerza laboral, en comparación con el 12 por ciento en Brasil y México. Los ingresos fiscales representan casi el 30 por ciento del PIB.

APA/AFP/Télam/Alfredo Luna



Analistas: No se descarta entrada en segunda fase

“Miley expresa la ira de la gente mejor que nadie”, dijo al Washington Post Lucas Romero, director de la consultora Synapsis, con sede en Buenos Aires. “Su retórica contra el liderazgo político ayuda a generar apoyo basado en los malos resultados económicos de la última década”.

Si bien no está claro si el entusiasmo por Miley durará hasta el otoño de 2023, los expertos dicen que podría postularse para presidente si los peronistas se separan. Desestimada durante mucho tiempo como una broma por parte del establecimiento político, Miley lidera las primeras encuestas y tiene la ventaja de contar con el apoyo de votantes de todo el espectro, incluidos aquellos con ingresos más bajos tradicionalmente asociados con los peronistas.

“Soy de los que creen que las posibilidades de Miley son reales”, dijo la politóloga Ana Ibarraguier al Washington Post. Sin embargo, lo que más le preocupa no es su posible victoria en las urnas, sino las cicatrices a largo plazo que su retórica antidemocrática puede causar “mucho más graves que la cuestión de quién ganará”.